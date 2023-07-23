淡滨尼三菜饭摊削价抢客 两菜一肉卖2元至2元7角

淡滨尼相邻两座组屋的三家菜饭摊展开削价战，先后推出2元、2元5角以及2元7角的菜饭，包含两菜一肉。

通货膨胀、物价高涨已司空见惯，不过有三家菜饭摊却反其道而行，为食客提供优惠菜饭。

这三家摊位分别是在淡滨尼第477座“天天来”咖啡店内的“老板娘家常菜”以及“丰晟饭莊（潮州糜）”，以及第478座“喜多福”咖啡店内的长城中式菜饭。

据了解，“丰晟饭莊（潮州糜）”从一年前就开始向食客提供优惠，2菜1肉只卖2元7角。菜饭摊头手何顺发（28岁）说，附近年长者居多，一来可以让顾客有更多实惠选择，二来可以增加客流量。

“顾客能选择的优惠菜品有卤蛋、包菜、宫保鸡丁、姜葱猪肉，但成本较高的菜品则额外加钱，如西兰花和莲藕。”

至于长城中式菜饭，员工李先生（40多岁）透露说，摊位去年开业时，曾为了锁定日后顾客群，实行了几天的优惠活动。

“由于成效不错，今年5月起我们决定再次推出2元5角的2菜一肉菜饭，增加顾客流量。”

“老板娘家常菜”则在大约两周前加入“削价行列”，不仅2菜1肉的菜饭只卖2元，甚至是2肉1菜的菜饭也只需2元5角。摊位头手邱志颖（29岁）告诉记者，优惠推出后，顾客增加了大约10％，生意量有所增加。

“之前一天可卖出约300盘饭，现在一天可卖超过400盘。”

邱志颖也透露说，摊位的优惠菜品包括包菜、青菜、麻油鸡、咖喱鸡。“成本较高的菜品如鸡蛋、茄子等需额外加钱。”据记者观察，摊位使用夹子标记优惠菜品。

完整报道，请翻阅2023年7月23日的《新明日报》。