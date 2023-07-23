总统府国庆开放日 2万公众送别哈莉玛总统

哈莉玛总统任内的最后一场总统府开放日，吸引2万多人到场为她送别，刷新自冠病疫情后总统府重新开放以来，访客人数的纪录。

为欢庆新加坡独立58周年，总统府星期日（7月23日）早上9时30分至下午5时对外开放，不少公众身穿代表爱国的红色衣服前去欢聚共庆。

这也是哈莉玛今年9月任满前的最后一场总统府开放日，吸引超过2万2500人前去。哈莉玛在脸书贴文中说，这是总统府自疫情以来访客人数最多的一次。她也很高兴见到穿着红色衣服的新加坡人民，以及在总统府尽情享受天伦的家庭。

当哈莉玛下午出现在总统府主楼时，大批民众闻声后纷纷凑上前去见她一面，接着和她一同观赏由一群儿童表演者呈献的马来传统歌谣Dikir Barat表演。

随后，哈莉玛也到花园活动区，体验手工艺术品制作，并与夫婿穆罕默德一起在心愿墙留下爱心贴，分别写着“祝愿新加坡和平、进步与关爱”和“永远是最好的新加坡”。

纪念墙回顾哈莉玛任内参与青年活动

全国青年理事会也在现场设置纪念墙，回顾哈莉玛任内参与的青年活动，向这位长期关注青年议题的总统致谢。

总统府草地虽在大雨后泥泞难行，但无阻民众的热情，他们一路跟随哈莉玛，不时向她高呼道谢。

其中一名公众杨玲玲（60岁，退休者）肯定哈莉玛的付出。“她对国家很有担当，特别是在外交方面，经常都到各国访问，包括受邀出席英女王伊丽莎白二世的国葬仪式、英国国王查尔斯三世的加冕仪式等，说明她是新加坡的一位重要代表。”

总统府开放期间，主办方也策划一系列歌舞表演，以及设置了传统艺术手工和美食摊位等。访客还可以参观总统府主楼和多功能厅，欣赏外国政要赠送给我国领导人的国礼，了解历史小故事。

公众蔡勤贵（43岁，电路工程师）说，他特地带着儿女前去了解我国历史，而且还参加了花园和绿化空间导览漫步活动，在天鹅池、日本花园及香料园探索和学习。

“总统府开放日也是一次很有意义的游学日，例如儿子对在场巡逻的警卫和军人感到好奇时，我就趁机跟他分享自己以前当兵的经历，向他们灌输保家卫国的观念。当看见其他陌生人同样穿着红色衣服时，他们也会发现原来大家都很爱这个国家。”