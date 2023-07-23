总统府国庆开放日 2万公众送别哈莉玛总统

吴金霏

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更新 / 2023年7月24日 6:55 AM
发布 /
发布 / 2023年7月23日 11:52 PM
哈莉玛下午在总统府主楼观赏歌舞表演后，乘越野车前往花园活动区，一路上公众向她挥手和欢呼。（梁麒麟摄）
哈莉玛下午在总统府主楼观赏歌舞表演后，乘越野车前往花园活动区，一路上公众向她挥手和欢呼。（梁麒麟摄）

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哈莉玛总统任内的最后一场总统府开放日，吸引2万多人到场为她送别，刷新自冠病疫情后总统府重新开放以来，访客人数的纪录。

为欢庆新加坡独立58周年，总统府星期日（7月23日）早上9时30分至下午5时对外开放，不少公众身穿代表爱国的红色衣服前去欢聚共庆。

这也是哈莉玛今年9月任满前的最后一场总统府开放日，吸引超过2万2500人前去。哈莉玛在脸书贴文中说，这是总统府自疫情以来访客人数最多的一次。她也很高兴见到穿着红色衣服的新加坡人民，以及在总统府尽情享受天伦的家庭。

当哈莉玛下午出现在总统府主楼时，大批民众闻声后纷纷凑上前去见她一面，接着和她一同观赏由一群儿童表演者呈献的马来传统歌谣Dikir Barat表演。

随后，哈莉玛也到花园活动区，体验手工艺术品制作，并与夫婿穆罕默德一起在心愿墙留下爱心贴，分别写着“祝愿新加坡和平、进步与关爱”和“永远是最好的新加坡”。

纪念墙回顾哈莉玛任内参与青年活动

全国青年理事会也在现场设置纪念墙，回顾哈莉玛任内参与的青年活动，向这位长期关注青年议题的总统致谢。

总统府草地虽在大雨后泥泞难行，但无阻民众的热情，他们一路跟随哈莉玛，不时向她高呼道谢。

其中一名公众杨玲玲（60岁，退休者）肯定哈莉玛的付出。“她对国家很有担当，特别是在外交方面，经常都到各国访问，包括受邀出席英女王伊丽莎白二世的国葬仪式英国国王查尔斯三世的加冕仪式等，说明她是新加坡的一位重要代表。”

总统府开放期间，主办方也策划一系列歌舞表演，以及设置了传统艺术手工和美食摊位等。访客还可以参观总统府主楼和多功能厅，欣赏外国政要赠送给我国领导人的国礼，了解历史小故事。

公众蔡勤贵（43岁，电路工程师）说，他特地带着儿女前去了解我国历史，而且还参加了花园和绿化空间导览漫步活动，在天鹅池、日本花园及香料园探索和学习。

“总统府开放日也是一次很有意义的游学日，例如儿子对在场巡逻的警卫和军人感到好奇时，我就趁机跟他分享自己以前当兵的经历，向他们灌输保家卫国的观念。当看见其他陌生人同样穿着红色衣服时，他们也会发现原来大家都很爱这个国家。”

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