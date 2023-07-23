百名专栏作者文思激荡 早报百年光彩相辉映

《联合早报》专栏作者的专长和生活阅历各不相同，他们就时政与热点课题分享见解，也对生活中各种现象提出观察与反馈，丰富了早报的内容。

《联合早报》总编辑吴新迪星期天（7月23日）在早报百年报庆专栏作者交流会上，感谢专栏作者坚持不懈，为早报投稿所付出的努力。

吴新迪说，不管一家报馆的采编团队有多庞大，人才有多鼎盛，团队的知识面和接触面还是有其局限的。

“我们的专栏作者则各有专长，各有不同的生活阅历，你们的来稿，弥补了我们的不足，丰富了我们的内容，给我们的读者提供了不同的视角。”

吴新迪指出，早在社交媒体还没出现的年代，当中有不少作者其实已经在经营属于自己的“公众号”，已经在“圈粉”了。

“只是这个‘公众号’是出现在报章上的专栏，你们的粉丝其实就是读你们专栏的读者。所以你们是走在时代的前方，引领潮流者。”

《联合早报》星期天在报业中心礼堂举行早报专栏作者午餐交流会，约140人应邀出席。图为新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲（红衣站立者）向一桌与会者敬茶。（白艳琳摄）

建筑师、古迹保留专家、绘本作家及早报副刊专栏作者虎威（本名黄虚怀，65岁）自1992年起应邀为《四方八面》写专栏，就生活感触及文化古迹背后的故事等题材撰文。

早报专栏作者午餐交流会出席者当中，有不少在交流会结束后参与早报新闻室导览活动。（陈渊庄摄）

“写作是我的爱好。很感谢早报有这样的专栏让我抒发感想和生活经验。我刚开始时每周供一篇稿，一直不断有机会练笔。无论工作再怎么忙，我一定准时交稿，一晃就是31年……我每隔几年将文章结集成书，回首一看，这些作品反映的是我生命不同阶段的经历。”

不少专栏作者在参观早报新闻室时，端详墙上展示的早报摄影记者拍摄的照片。（陈渊庄摄）

建屋发展局前稽查员刘立（72岁），2017年退休后开始投稿给早报交流站，时常针对日常生活和社会现象有感而发，至今超过70篇文章获发表。

刘立的来稿也会对政府服务提出反馈，褒贬皆有，当局有时会通过早报做出回应。例如，内政部7月中透过早报，回应刘立及其他读者早前呼吁当局加强取缔网络骗案的投函。

“早报交流站是本地少数让人们以华文交流的园地，像这样的空间在本地太少了。对于有关当局关注到我的一些意见，我很欣慰。”

潮州餐馆深利美食馆为星期天的早报专栏作者交流会提供午餐。图为餐馆人员在报业中心礼堂外设置帐篷烘烤乳猪。（陈渊庄摄）

来自香港的张立健（36岁）在2021年来到新加坡南洋理工大学社会学系攻读博士课程，他从那时起开始投函给早报言论版，就人工智能、世界杯及东京奥运等课题，发表了10多篇文章。

他受访时说，投稿是为了分享他在学术书籍和文献中总结出来的理论，以及针对一些著名学者的名作和理论的观察。他认为早报是一个普及这些知识的好平台。