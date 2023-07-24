后天起我国公民赴华恢复15天免签

新加坡公民过去到中国经商、旅游观光、探亲访友和过境都享有15天的免签入境，冠病疫情期间免签政策暂停了近三年后，将从星期三（7月26日）午夜零时起恢复，让有意前往中国旅行者喜出望外，而本地旅行社相信免签将鼓励更多人访华旅游或探亲，刺激旅行社业务。

中国驻新加坡大使馆星期天（23日）中午在官网上发公告，宣布让本地公民享有15天的免签入境政策，之前已获得前往中国签证的新加坡公民，所持签证仍然有效，“已受理的签证申请，将正常审发”。

新加坡外交部同天在官方脸书上，欢迎中方宣布从7月26日起恢复新加坡公民赴华15天免签入境的安排。

外交部说，这将促进新中两国之间人民和商贸往来，为深化双边合作铺路，尤其是今年3月李显龙总理访问北京期间，新中关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

中国自今年3月15日起恢复新加坡等59个国家免签入境海南的政策，但冠病疫情期间暂停的新加坡游客入境中国15天免签的政策仍未恢复。

国人若想要前往中国旅游或探亲，仍须申请赴华签证，而赴华签证目前只有罗敏申路本地中国签证申请服务中心提供办理，中国驻新加坡大使馆不提供签证办理服务。

新加坡人一直关注中国何时恢复免签旅游安排，因为签证手续繁琐耗时。工人党盛港集选区议员蔡庆威本月4日就在国会提问外交部，能否就双边免签旅游安排的讨论报告进展。

外交部长维文医生作出书面答复时说，新加坡和中国有关免签安排的讨论仍在进行中。

旅游业者：中国开放标志着全世界旅游业回到正轨

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄告诉《联合早报》，这项宣布代表到中国的旅游团要起飞了。“新加坡公民15天免签入境的消息意义重大，中国开放也标志着全世界的旅游业回到正轨。”

他说：“好消息有两个层面，一是减轻人手压力。我们目前有三名员工专门处理中国签证的事务，现在这三人可部署到其他部门；二是鼓励更多人去中国旅游。”

黄耀雄说，中国是许多年长者喜爱的旅游地，因为文化上比较熟悉，而如今不少年轻人爱看中国影视和娱乐节目，也对中国感兴趣，想去看看。

“不论是旅行团或自由行，签证一免，肯定带动旅行社的生意。我们今天就接到不少年长熟客的询问，问消息的真假。他们过去一直在观望，现在已确定年底出游了。”

大通旅游市场经理卓琼华说，中国向来是新加坡人的热门旅游地点，所以即使签证申请麻烦，还是无阻一些人前往。“如今签证将免，会鼓励更多人前往，刺激本地旅行社业务。”

因航班未全面恢复等因素 配套较疫前贵两三成

她指出，许多航空公司未全面恢复运作，加上通货膨胀，直接影响衣食住行的费用，目前中国的旅游配套比冠病疫情前上涨两三成。

“国人出游的心态已跟以前不同了。冠病疫情后，我们努力提升中国旅游配套的水平，全面取消购物团，让客人有更多时间体验当地民情和欣赏风景。”

曾兄弟旅行社市场通讯执行员陈诗恩说，对新加坡游客来说，这是期待已久和备受欢迎的好消息。随着签证限制取消，旅行计划变得更加灵活，旅客可利用每天多趟航班随时前往中国。

她说，恢复免签旅游的安排对旅行社起重大改变，因为本地旅行社有很多机会，可以推出更吸引人和多样化的配套。

已入籍新加坡的新移民李庆（51岁，行政人员）说，她原本计划下个月独自回中国福建的家乡探亲，一周前刚取消假期，主要是嫌办签证麻烦。

“我决定等年底学校假期，带两个孩子一起回去，一并申请签证。免签的消息让我喜出望外，因为不但方便，也不必缴额外费用。如果办签证，三人就得付好几百元了。”

不愿具名的退休人士曾先生（72岁），上一次到中国旅游是七八年前。他一直很想到中国旅游，但听说办签证很麻烦而作罢。

“免签真让人开心，相信很多人会涌向旅行社。我对北京和丝绸之路有兴趣，但出游计划不急，也得看朋友们是否配合得来。”