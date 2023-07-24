丧礼结束五天后 仍见10电子花圈

丧礼结束五天后，10个电子花圈依然留在草坪上，居民直呼：“不吉利”。

这起事件发生在合乐路第51座多层停车场底层旁的草坪上。读者黄先生（42岁，房地产经纪）告诉《新明日报》，大约一个星期前，有居民在停车场底层设置灵堂，并在草坪上摆放了10个电子花圈。岂料，丧礼结束后五天，电子花圈仍留在原地。“丧事结束估计已经有五天了，我看到其他的东西都被收走了，唯独就留下了这10个电子花圈。”

记者星期日（7月23日）走访现场时，10个电子花圈确实仍摆在草坪上，原本设置灵堂的停车场底层则已被清理干净。据观察，衔接着电子花圈的电线，一直从草坪延伸到停车场墙上的插座，不过插头已被拔出。

附近居民汪女士（34岁，家庭主妇）说，她知道之前有人在该处办葬礼，只是没想到电子花圈被留在原地。

“我不知道为什么不把它们移走，这样看起来好像一直在办丧事，感觉好不吉利。”

居民卡伦（31岁，信息技术员）则认为，丧礼结束后，所有东西都应该移除，不然看起来很奇怪。

清洁工卡杰（31岁）则透露说，一般负责丧事的殡葬公司或花圈公司都会在丧礼结束后收回电子花圈。“我两三天前帮忙清理灵堂，看到草地上摆放着电子花圈，以为很快会有人来移走。”

完整报道，请翻阅2023年7月24日的《新明日报》。