21岁年轻妈妈半工半读 身兼多职不让年轻留白

初级学院毕业以后，饶丽燕（21岁）在新加坡国立大学度过了半年的大学生活。然而，19岁的她未婚先孕，生活发生巨大的变化。

当时她与男友（如今她丈夫）交往九个月后意外怀孕，不得不重新规划自己的人生。饶丽燕也曾犹豫自己是否准备好迎接这个新生命，但在与男友和家人商讨后，她决定与男友结婚共同抚养孩子。

她原先在国大修读政治科学，为了有更多时间陪伴孩子，她选择从国大退学，到新跃社科大学修读非全日制课程。

在19岁负起当母亲的责任并不是一个容易的抉择，饶丽燕非常庆幸得到了自己与丈夫双方家庭的支持，并且拥有一群思想开明的朋友，在她选择当年轻妈妈的道路上给予她不少鼓励。

饶丽燕表示，当时得知自己怀孕时陷入了挣扎，当妈妈并不在她的人生规划中，而且也认为自己的经济条件不能提供孩子舒适的生活。但是，亲友的支持给了她信心。她开始为自己及孩子的将来做打算，除了依靠家里的支持，她更希望自己可以承担抚养孩子的责任。

虽然深知照顾孩子同时兼顾工作与学业将是很大的挑战，饶丽燕从没想过辍学在家当全职妈妈。她在决定生下孩子的时候就做好了打算，既要继续深造，也要找工作来承担一部分的家庭开销。所幸双方的家长都能协助她，在她忙碌的时候照看孩子，为她减轻了很多负担。

如今21岁的饶丽燕不仅是一个孩子的妈妈、一名大学生，还是一家律师事务所的律师帮办（paralegal）。虽然重新开始修读新的、非全日制课程大学专业，将导致她比同龄人较迟毕业，但她认为在律师事务所的工作可以让她累积经验，毕业后更具就业竞争力。