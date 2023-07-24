服役期间逃到英国当洗碗工 男子28年后回国入狱六年半

服役期间没按时报到，男子跑到马来西亚，再飞到英国当了20多年洗碗工，直到年迈母亲因英国冠病疫情严重而担心不已，他才决定回国，并因逃兵役近28年被捕。

现年50岁的苏俊伟（译音）早前承认三项抵触民防法令的罪名，星期一（7月24日）被判坐牢六年半。

本案相信也是本地逃役最久、刑罚最重的案子。由于被告已步入50岁，无法完成国民服役。

根据案情，被告于1990年12月开始在民防建设队（Construction Brigade，早期的民防部队）服役，但他在1992年11月没有按时回营报到，隔年3月落网被控，之后也同样没有向所属单位和法庭报到。

为了逃避追捕，被告到芽笼租房，没有回返注册住址，当局因此一直找不到人。

1998年，被告通过陆路跑到马来西亚，约一周后飞往英国，在当地一家中餐馆当洗碗工，一直没有回国。

被告在英国一待20多年，直到2021年1月英国冠病疫情严重，被告的母亲一直放心不下。考虑到父母年事已高，自己又非常想念家人，被告于是决定回国，并在回国履行居家通知后被捕。

庭上揭露，被告服役期间就曾因为没有回营报到而被判监，但他刑满回到部队时，却发现自己的军备早已不见，他担心遗失军备会面对严厉惩处，因此不敢回营，一走就是20多年。

黄宏胜律师代被告求情时称，被告在1998年离境到马来西亚，他对自己能顺利出境感到意外，还以为是当局给予他“机会”。被告后来在马来西亚谋出路，辗转跑到英国的中餐馆洗碗，每周赚取150英镑（约257新元）薪水。

律师说，被告的健康不佳，2021年3月因中风动手术，也有肝衰竭的问题，还得一周洗肾三次。

法官下判时说，尽管被告近28年逃役期间没有犯案，也主动回国，但他毕竟没有履行国民服役义务，健康状况也不是强有力的求情因素。

法官下判时强调，国民服役对新加坡的安全至关重要。