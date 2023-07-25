总统选举设更多投票站 让选民更快完成投票

今年的总统选举将比2020年大选多设167个投票站，选举官员也增加大约两成，预计可让选民更快完成投票。选民也可以在去投票站之前扫描投票卡上的QR码，查询现场的排队人数。

选举局星期一（7月24日）宣布，当局吸取了2020年大选的经验，将为即将举行的总统选举设立1264个投票站，比那年大选的1097个多大约15％；每个投票站的平均投票人数从当年的2400人，减少至2150人。

在2020年大选投票日，一系列的防疫措施降低了投票效率，近200个投票站一度出现特长人龙；全天都有排队问题的投票站达数十个。选举局当时无法有效疏导人流，选举官动用权限，将投票时间延长两个小时至晚上10时。

选举局上周刚公布最新修订的选民名册，来届总统选举的合格选民有270万9455人，这比2017年总统选举多了大约8％。

根据当局的规划，投票站数量增加后，选民少于2500人的投票站共有931个，占约74％；超过3000人的则有124个，占投票站总数略低于一成。

增加登记和分发选票柜台 缩短等候时间

为缩短投票的等候时间，当局除了在每个投票站增加登记和发出纸质选票的柜台，也将增派选举官员，从2020年大选的约3万人增至约3万6000人。

目前已有三人正式宣布有意竞选总统，即前国务资政尚达曼、商人吴振华，以及新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松。如果总统选举委员会裁定有超过一人符合参选资格，那选举局将在提名日过后寄投票卡给选民。

到了投票日当天，选民除了可通过Singpass里的电子投票卡和选举局网站查看投票站的排队情况之外，也可以扫描投票卡上的QR码，查询所属投票站的排队人数。

此外，2020年大选的投票印章笔造成了一些混乱，有选民误以为那是一般的笔，拿起来想画X。为了避免再次出现误会，选举局这回将使用新设计的Ｘ字投票印章。

选举局鼓励选民使用投票印章来投票，不过选民也可用自带的笔来画Ｘ投票。

至于本届总统选举首次采用的海外邮寄选票投票方式，大约160名海外选民参加了今年3月进行的测试，结果大多数认为注册系统使用简易。

选举局建议海外选民 自行贴邮票并尽早投寄选票

不过，选举局与我国驻外机构联合进行的邮寄测试却发现，一些国家和地区只会在邮票上盖邮戳，回邮信封寄到新加坡也要超过10天。

邮戳是选举局确定海外选民寄出选票日期的重要依据。当局因此建议，从这些地区寄出选票的海外选民，应自行在信封上黏贴邮票，并且尽早投寄选票。

选择以邮寄方式投票的海外选民在登记时须提供签名样本。选举局提醒，签名样本尽可能清晰，角度端正；最好签在没有线条且平整的白纸上，再拍照上传。

海外选票须在投票日之后10天内寄到选举官手里。海外选票计票当天，当局会用“签名扫描与认证系统”来扫描回邮信封上的独特QR码，以及比对档案中的签名样本来验证选民身份。被系统认定为不合格的邮寄选票，会交给选举官员复查。

选举局说，只有没有破损、在投票日之前寄出，并通过身份认证的回邮信封，才会被打开以取出里面的选票供统计。

名字在选民册上的海外选民即日起可上网登记，并选择要邮寄选票，还是亲自前往10个海外投票站投票。