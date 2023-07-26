看护者的人生 谁来看护？

本地有数十万名看护者（caregiver），需经年累月照顾生病或有特殊需求的家人或亲友，当中约8万5000至9万名看护者，自己的年龄也已经65岁或以上。他们因为沉重的看护责任而面临各种身心灵压力，自己的健康也出现问题。

据杜克—新加坡国立大学医学院旗下的老龄化研究与教育中心（Centre for Ageing Research and Education）今年3月发布的调查，身负看护者责任的人平均年龄62岁，他们当中约58％本身有两种或以上的长期病痛，例如高血压、关节疼痛和糖尿病。

调查长期追踪278名看护者，他们当中约40%认为自己的健康普通或欠佳，26％表示自己有忧郁的症状。

卫生部2019年答复国会询问时透露，本地有11万至12万的看护者正在看护的家人或亲友年龄在65岁或以上，而他们当中约有8万5000到9万人，自己的年龄也已达到65岁或以上。

人力部2020年的“劳动力调查”显示，本地约11万9000名看护者为了全心照顾家人，没有自己的正职。

受访的社区工作者向《联合早报》指出，没有工作意味着没有稳定的收入来源，这会使不少看护者面临一定的经济压力，而长期将生活重心放在照顾家人与亲友，也让不少的看护者忽略自身需求。

久而久之，当看护者出现厌倦，影响所照顾家人亲友，也影响自己的身心灵状态。

这就是人们常说的看护者倦怠。

什么是看护者倦怠（Caregiver Burnout）？

看护者倦怠是指身心或情绪上的疲惫状态，看护者倾向将家人亲友的需求置于自身需求之前，而长期忽略了自己的健康。

在经历看护的压力与煎熬时，看护者感受到的焦虑与烦躁愈加增多，有的人即便在睡眠后仍感到精神不振或是持续疲惫；他们对曾经的喜好失去兴趣，也开始躲避亲朋好友，生活渐渐地只围绕着看护这一件事，开始感到不知所措、无助或是绝望，更甚者产生想要伤害自己或家人的念头。

《联合早报》访问的看护者庄月清（53岁），同时也是照顾者联盟（CAL）的中区主管。

2011年，她当时处于青春期的儿子患上强迫症，隔年母亲患上失智症。想要兼顾好家中老少，又得扛起各方压力，让她每日都处在担心与焦虑的状态中，直到恐慌症发作入院。心理上巨大的压力，甚至也一度影响到她的行动能力，让她双脚无力走路。

莊月清同时看护患强迫症的儿子和患失智症的母亲，曾有过倦怠，一度因为压力过大患上恐慌症入院。

自己的经历让庄月清开始了解到看护者倦怠的现象，因而加入照顾者联盟，希望帮助更多看护者，为他们提供力所能及的支持。

造成看护者倦怠的原因有哪些？

对于看护职责无清楚的概念

不少看护家人的看护者没有接受过专业的训练，对于家人的病情并不了解，导致他在家人发病或是病情恶化时，不知道如何应对，造成焦虑情绪；也可能因为难以接受家人的病情，而责怪自己做得不够。许多看护者不了解如何识别自身压力或察觉自己出现倦怠症状，一直勉强自己坚持下去，直到出现倦怠。

不懂得寻求援手

不少看护者不懂得向外寻求资源，在遇到困难时，不清楚该向谁求助，导致压力徒增，所有问题都自己解决。不少看护者也为了照顾家人亲友，而放弃全职工作，面临经济压力，也未能善用现有的医疗资源。

来自其他家庭成员的高要求

除了自己履行看护职责外，不少看护者还会应对其他家庭成员的要求，如兄弟姐妹、成年子女等都可能对看护者提出不合理或过高的看护要求，给看护者带来更多的压力。

受访者之一的赖丝莲（65岁），与患上失智症的母亲及女佣一同居住，方便照料母亲。其他兄弟姐妹则是出钱出力，也会定期上门探望母亲。有时，其他的兄弟姐妹会提出自己的看法和见解，比如改变母亲的饮食建议等，但赖丝莲为了母亲的健康考量，严格遵守医生的建议，难免出现意见相左的情况，这也在无形中让她感觉到压力。

感到失去控制

看护者不得不负起长期照顾家人亲友的责任，有时容易过度思考，想到重心放在看护责任上，没有自己的生活，而感到生活失衡。常年无休地处在随时随地照顾家人的情况下，也会让看护者出现精神恍惚，久而久之陷入倦怠心态。

为照顾患上失智症的母亲，65岁的赖丝莲仍全职工作赚钱聘请女佣，同时照顾母亲和工作，常常让她感到体力吃不消。（图 / 王宇晨）

如何避免或减缓看护者倦怠？

其实，本地一些机构一直以来都积极为看护者伸出援手，协助他们应对艰难的状况，减缓身体和心灵上的负担。

照顾者联盟（CAL）

为看护者提供辅导及精神支持

提供有关精神疾病或失智症相关的看护课程

课堂上看护者彼此分享、学习相关看护知识

百仁中心（Brahm Centre）

提供辅导及联系资源

提供正念课程，学习如何减轻压力

保健工作坊、健康讲座

举办绘画、韵律舞蹈等活动

护联中心（AIC）

社区团队为出现过劳、抑郁等症状的看护者提供辅导等援助

每年提供200元津贴让看护者接受看护培训

每月400元的居家看护津贴（Home Caregiving Grant）

可用来支付看护开销 包括雇用帮佣的费用

提供喘息看护（respite care）服务

让看护者喘口气充充电

新协立(SG Enable）

“3i计划”：互联互助（CAREconnect）、友伴辅导（CAREbuddy）和专业支援（CAREwell）

为资深看护者提供培训成为社区基层志愿者、为区内看护者建立联系和支持网络

将新看护者与有经验的看护者配对 互相帮助

专业义工团队适时帮助看护者制定看护计划 连接必要医疗资源。

提供看护者休息服务（Take-a-Break Pilot Programme）

为家人安排短暂看护服务 让看护者稍作喘息

“第一步计划”（STEP ONE program）

专为特需孩童的新看护者提供培训和支持