附近美食引饕客 哥罗福巷停车场入口大塞车

著名肉脞面吸引饕客，哥罗福巷一停车场入口长年在用餐时段阻塞，车龙长达数十米，居民申诉不便，还必须“违例”开车才能回家。

居民卞会宾（59岁，华族戏曲协会会长）告诉《新明日报》，桥北路一带哥罗福巷的第465座组屋的停车场入口，长年在用餐时段阻塞，造成居民不便。“附近工作的人都会趁着午餐时间过来，不过停车场闸门只会在有空车位时才开启，否则都得在外面等。”

卞会宾说，每天都有许多车辆排在停车场的闸门外，将大路的第一条车道堵塞。

“这种情况，一般至少要等20分钟才能进入停车场。令人更头痛的是，入口闸门虽然区分了访客和居民两条通道，但开车人士一般都得从大路的第一条车道进入。换言之，居民经常会被‘挡道’，无法顺利回家。”

附近居民陈柏园（36岁，网络安全顾问）也透露，停车场周围有许多美食，包括连续七年摘下米其林星的大华猪肉粿条。“不光是周围的上班族，还有很多人慕名而来，因此才造成交通阻塞。”

记者走访时发现，停车场入口处有三条车道，包括两个入口和一个出口。其中，两个入口分别是访客和居民的专用道。

根据交通规定，开车人士只能从大路的第一条车道转进停车场，中间车道其实不能右转。

卞会宾说：“如果按照交通规定，居民只能在第一条车道的车龙慢慢等，不想等的人，就只能‘违例’从中间车道，直接转入居民专用道入口。”

完整报道，请翻阅2023年7月26日的《新明日报》。