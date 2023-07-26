咖啡店内发酒疯摔杯踢警 男子监两个月

男子在咖啡店发酒疯，摔酒杯、抛椅子，公众大惊报警，警方共接到12通报案电话赶到现场，结果他被警方逮捕时还不愿配合，踢伤警员，被判入狱两个月。

被告是现年33岁的中国籍男子余建涛（译音），他事发时持工作准证在本地工作。他共面对一项袭击公务员的控状，另一项鲁莽行为危及他人性命的控状则交由法官下判时一并考虑。

案情揭露，警方是在今年2月18日晚上10时37分左右接获报案，指达曼裕廊永升路第101座的咖啡店发生殴斗事件。通报者在电话里称：“有人打架，很多人，五人以上，吵架、扔椅子。”

调查显示，被告当天傍晚6时许与几位朋友到上述咖啡店吃饭、喝酒，被告喝了一整晚后，酩酊大醉。

到了晚上10时33分左右，被告突然发酒疯，向另一群食客扔了一个装满啤酒的玻璃杯，酒杯先是落在对方桌上，发出巨响，酒也溅到了食客的身上，最后落地摔碎。

当时，被告还大声喊叫，并大动作地比手势。他遭友人阻止后仍一意孤行，随后随手拿起一张塑料椅子，扔往后方食客的位置。所幸在场的食客都没被啤酒杯或塑料椅子击中，无人受伤。

警方事发时接到了12通通报电话，负责的警员在10时41分左右抵达之际，被告仍表现粗暴，并拒绝配合，警员于是使用了必要的武力来制伏他，不料他后来却攻击警员，导致一名警员受伤。

完整报道，请翻阅2023年7月26日的《新明日报》。