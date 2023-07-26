前空姐帮助弱势群体找工作

63岁的林良钻年轻时是新加坡航空公司的空姐，曾经环游世界。如今是一名培训经理，帮助训练社会上的一些弱势群体，并协助他们找工作。

林良钻指出，很多特需人士从学校毕业后都面临就业的问题，她每天的工作包括面试一些想找工作的特需人士，如自闭症患者、面临精神问题的人或残障者，安排他们参加餐饮业的入职培训课程并考取文凭，然后帮他们寻找工作。

林良钻说：“我们尽自己的能力教导这些特需人士，让他们能够找到一份工作。”

她从事这份工作已五年，认为这是一份非常考验耐性和爱心的工作，却非常有意义。当她看到自己能够帮助有需要的人找到工作并靠此维持生活，那种满足感是无法形容的。

林良钻最早教导特需人士是在20多年前，当她得知自己的侄儿有学习障碍和全面性发育迟缓的问题，便自愿提出全职照顾他，自那时候开始她就一直研究该用什么方法教导侄儿。

她说：”当时老师建议把他送去特别学校，医生也说他的学习能力比一般孩子慢三年。”

林良钻说那个年代，人们对特别学校的认识不多，多数人排斥让自己的孩子去特别学校，于是便提议全职照顾侄儿。

她指出，教导有学习障碍的孩子并不容易，需要特别多的耐心，尝试各种不同的方式来和孩子沟通和增进他们的记忆，即使这样，还会面对很多次失败，“但最重要的就是不要放弃”。

最终在林良钻耐心教导之下，侄儿成功留在普通学校学习一直到理工学院。

林良钻说，目前最大的愿望就是能有多一些人来关心和帮助弱势群体，帮助他们融入社会。