力挺选总统 为尚达曼站台的10人是谁

前国务资政尚达曼星期三（7月26日）召开记者会，介绍他的提名人、复议者和赞同者。

记者会上，除了主角尚达曼，现场还邀来另外10人为他站台助阵，以凸显社会各阶层对尚达曼竞选总统的强力支持。这10人到底是什么来头？

提名人（Proposer）：蔡其生（新加坡宗乡会馆联合总会会长）

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蔡其生是新加坡宗乡会馆联合总会会长，也是中华总商会名誉会长。他曾在2014年和2015年担任官委议员。

他1979年毕业于南洋大学文学院政行系。身为长子的他毕业后顺应父亲的意愿，进入父亲创立的包装公司工作，带领家族生意从一个传统包装及印刷品制造商，转型为一家国际供应链集团。

身为华校生，他相信事业有一定作为后，应该为社会做贡献，于是积极为中华总商会等社团服务，后来成为官委议员，也是出于服务社会的使命感。

附议者（Seconder）：阿拉米慕沙（新加坡回教理事会前主席）

每日新闻

2003年至2021年间担任新加坡回教理事会主席，阿拉米慕沙（Alami Musa）在制定新加坡回教徒身份认同这方面扮演重要角色。

他带头设立和谐中心，促进公众对回教的了解，加强宗教与种族和谐，以及强化社会凝聚力。

他目前是南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）多元社会跨宗教关系学研究生计划主任，同时也是新加坡驻阿尔及利亚非常驻大使。

赞成者（Assenters）：

① 哈山（新加坡仁心组织特别顾问）

哈山提供

哈山（Hassan Ahmad）在人道救援工作方面有多年经验。他曾是人道救援组织慈援（Mercy Relief）理事长，现为新加坡仁心组织（Humanity Matters）特别顾问。

他在领导慈援期间，扩大了组织负责的项目，除了紧急救援外，也帮助偏远社区的弱势群体降低灾害的风险。

② 何光平（悦榕控股执行主席）

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何光平是本地知名企业家，于1991年创办了悦榕庄集团（Banyan Tree）。公司成立之初，是一家只有七名员工的小公司，如今已成为享誉国际的高级酒店品牌。何光平自2004年起担任集团的执行主席。

他在1997年接受政府邀请，为我国创办第三所大学——新加坡管理大学。他担任新大董事会主席长达25年，直到今年1月交棒给董事会成员、星展集团执行总裁高博德。

为肯定他在教育事业上的贡献，他在2017年获颁国庆奖章殊功勋章。

坊间早前一度谣传，何光平卸下新大董事会创始主席，是为了参加总统选举，不过他之后回复《联合早报》询问时否认了这个说法。

③ 坎辛娜（非营利组织Tasek Jurong总经理）

取自领英

坎辛娜（Kamsinah Sadar）是非盈利机构Tasek Jurong的总经理，也曾是新加坡回教研究会（Pertapis）执行董事。

由尚达曼夫人珍一藤木于2014年创立的Tasek Jurong，旨在帮助弱势群体和社会边缘人，包括前囚犯、边缘少年、单亲父母，以及残障人士和他们的家人等。

④ 金怀奇（本地陶艺工作者）

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金怀奇是本地陶艺工作者，2016年创立“奇艺”（Qi Pottery），专用本地泥设计开发手作茶具。

他的人生路走来崎岖坎坷。父亲是小贩，母亲是清洁工，下有妹妹，从小父母离异，父亲滥赌，把家里的三房式组屋赌掉。他在文园小学念书时，是最后一批P8学生，也是树群中学第一批普通源流生，后来考到国家工教院（NITEC）文凭。

全身文身的金怀奇，1998年到2008年期间，因为私会党活动三进三出监狱。最后一次入狱是2005年至2008年，他在服刑期间曾获准出来两次，到医院探望末期肺癌的父亲，以及参加父亲的葬礼。他在出狱前几个月报名参加监狱的陶艺班，从此塑造新的人生。

金怀奇出狱后，在达曼裕廊成立“生命灯塔协会”（Beacon of Life），带着约30名有偷窃、吸毒案底或流落街头的边缘少年，画壁画、做手工，从事艺术创作，协助他们重回正途，去年该组织为慈善团体接管。

他2018年接受《联合早报》专访时说：“我直接帮助他们。资金很多人都有，他们需要的是朋友。他们需要看到新加坡的另一面，而不只是低下层的生活。我们帮助他们在开放日卖作品，最好是公众喜欢他们的作品才买，而不是出于同情，这样才会长久。”

⑤ 雷家英（全国职工总会会长）

2017年，职总会长雷家英（左一）代表职总把劳动节最高荣誉奖章，颁给时任副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼。时任职总秘书长陈振声（右一）也出席仪式。（海峡时报）

雷家英2015年出任全国职工总会会长，是职总历来第二位女会长。

雷家英加入工运多年，过去是新加坡高级海员联合会秘书长。身为一名女性，她曾说，女性工会领袖要在以男性居多的行业里赢得信任和尊敬不是一朝一夕就能完成的事。一开始时，她察觉许多人质疑她的能力，但她逐渐学会不把一些人对女性的歧视视为人生攻击，也成功取得大家的信任。

她在担任高级海员联合会秘书长期间，于2012年至2014年获委为官委议员。

在国会里，她积极为年长者和低收入工人请命，第一次参与财政预算案辩论时，呼吁政府不要再削减年长员工的雇主公积金缴交率，让他们能累积足够的养老金。

⑥ 林祥源（前公务员首长）

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曾任公务员首长的林祥源，投身公共服务超过40年。他担任过国防部、总理公署、教育部和财政部等公共部门的常任秘书，并曾出任经济发展局主席，以及新加坡金融管理局董事。

2007年至2016年，林祥源出任新加坡政府投资公司（GIC）集团总裁，之后出任集团执行委员会顾问。

林祥源从GIC卸任时，李显龙总理高度评价他的领导与贡献。他说：“林祥源自2007年担任GIC集团总裁以来，做出巨大的贡献。他培养了新一代的领袖，建立起良好和灵活的机构结构，并向整个团队灌输了良好的价值观和理想。”

李总理也指出，林祥源担任GIC集团总裁期间，遇上全球市场非常具挑战的时期。“在他的领导下，GIC上下朝着共同的目标前进——为这一代和世世代代新加坡人的利益，明智和谨慎地管理及投资我们的外汇储备。”

林祥源也是建国总理李光耀的第一位首席私人秘书。

2014年，林祥源创立非盈利组织“尊义（新加坡）”（Honour （Singapore）），旨在推广诚信和表扬文化。

⑦ 陈子谦（本地导演）

白艳琳摄

本地知名导演陈子谦执导过多部叫好叫座的电影，包括《15》《4:30》和《881》。由于他的作品多以数字为片名，他因此被媒体封为“数字导演”。

2021年，陈子谦凭新作《24》，获印度尼西亚日惹亚洲电影节（Jogja-Netpac Asian Film Festival）颁发评审团特别奖。《24》由录音师钟文乐担任男主角，刻画意外身亡的电影录音师，跨越24个不同场景与地方，超越时间、空间、电影和生活的旅程，对白极少。日惹亚洲电影节评审团认为，这部电影是“完美的艺术电影”，展现了电影业较受忽视的专业领域。

陈子谦是今年国庆庆典的创意总监，这是他继2020年以来再次担纲操刀。

⑧ 维拉（城市绿化公司Greenology创办人）

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维拉（Veera Sekaran）是名植物学家，从事装饰植物培植已经30年，目前是新加坡国立大学的教授级专业技术人员（Professor in Practice）。他在1987年从新加坡国立大学植物学系毕业后，就到最古老的胡姬花园——万礼胡姬花园工作。维拉曾旅居非洲国家塞舌尔（Seychelles）一段时间，返新后便到动物园和夜间动物园任职，负责园景美化工作。

热衷于城市绿化的维拉，2008年创办城市绿化公司Greenology，专门从事垂直绿化、屋顶绿化、雨水花园和生态净化槽（bio swales）等工程。他也创办垂直农作公司VertiVegies，协助推动我国食物供应朝自给自足的目标迈进。

此外，维拉也热心社会服务。Greenology多年来参与黄丝带计划，帮助释囚重新融入社会。公司也与精神疾病患者和失智症患者合作，通过园艺治疗帮助他们。

维拉2018年曾入选《海峡时报》主办的“新加坡年度人物”（Singaporean of the Year）。