黄循财：接连数起政治风波 对行动党和政府是“一次挫折”

魏瑜嶙

更新 /
更新 / 2023年7月27日 8:03 AM
发布 /
发布 / 2023年7月26日 11:20 PM
副总理兼财政部长黄循财接受英国广播公司访问时谈到最近的政治风波，承认这些事件对执政的人民行动党和政府来说是一次挫折。（英国广播公司网站截图）
副总理兼财政部长黄循财接受英国广播公司访问时谈到最近的政治风波，承认这些事件对执政的人民行动党和政府来说是一次挫折。（英国广播公司网站截图）

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同一个月内接连发生几起备受争议的政治风波，副总理兼财政部长黄循财坦言，这对执政党和政府来说是“一次挫折”，如果他有机会接任我国总理，他将加倍努力赢取新加坡人的信任。

黄循财星期三（7月26日）接受英国广播公司（BBC）访问时，回应近来的风波会如何影响新加坡的声誉。他说：“总的来说，当你审视这些事件时，重点是新加坡人对我们的信任至关重要。我有决心，要确保我们继续保有这份信任。”

他指出，很不幸的是这些事情不只发生，而且全部集中在同一个月内。

黄循财：人会犯错 一直在努力解决问题

“这些事件对执政党和政府来说是一次挫折。尽管我们尽了最大的努力，但是人时不时还是会犯错，事情也会出错。当发生这种情况时，重要的是我们的反应。如果你看这一连串的事件，我们的回应是很清楚的。我们一直在努力解决问题，做正确的事。”

这个月初，国会先是针对两名部长租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房的事件进行辩论；一个多星期后，爆出交通部长易华仁被贪污调查局调查；7月中，又传出国会议长陈川仁和议员钟丽慧因婚外情退党

问及政府为何拖了几天才说明易华仁已经被捕，以及拖了几年才公开陈川仁的婚外情时，黄循财强调，对于这些事件，政府一直以来都坦诚以对，并会在调查有结果后给公众一个交代。

对于是否应公布易华仁被捕的信息，他说，贪污调查局有权决定在调查的每一个阶段要公开哪些信息。因此当李显龙总理和他一开始说易华仁在“协助调查”时，是根据贪污调查局当天发出的文告。他们不想超出贪污调查局愿意公开的范围。

他也提醒，这起案件外界原本并不知情，是政府主动公开事实，并决心彻查。他们会在调查告一段落后，公布调查结果。

至于陈川仁的婚外情，黄循财说，这起事件与贪污不同。政府对腐败和犯罪行为抱持零容忍的态度，但当事件牵涉到个人操守时就须运用一些判断力。

“我们既要体恤受牵连者以及保持对事态的敏感度，但与此同时，也要坚守新加坡人对我们的信任。”

黄循财是我国下一任总理人选，也是人民行动党副秘书长。

对于英国广播公司提问，若换成是他，会如何处理这些事情，黄循财说，自去年11月成为行动党副秘书长后，他开始花更多时间接触党务，学习党的运作。比起处理党务，他在政策制定方面的经验较多，最近的事情让他有机会学习和反思，未来在领导行动党时如何做得更好。

他说，未来如果有机会接棒，“我必须赢得人们的信任和委托来领导国家。我会加倍努力，确保能赢得新加坡人的信任。”

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