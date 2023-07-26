黄循财：接连数起政治风波 对行动党和政府是“一次挫折”

同一个月内接连发生几起备受争议的政治风波，副总理兼财政部长黄循财坦言，这对执政党和政府来说是“一次挫折”，如果他有机会接任我国总理，他将加倍努力赢取新加坡人的信任。

黄循财星期三（7月26日）接受英国广播公司（BBC）访问时，回应近来的风波会如何影响新加坡的声誉。他说：“总的来说，当你审视这些事件时，重点是新加坡人对我们的信任至关重要。我有决心，要确保我们继续保有这份信任。”

他指出，很不幸的是这些事情不只发生，而且全部集中在同一个月内。

黄循财：人会犯错 一直在努力解决问题

“这些事件对执政党和政府来说是一次挫折。尽管我们尽了最大的努力，但是人时不时还是会犯错，事情也会出错。当发生这种情况时，重要的是我们的反应。如果你看这一连串的事件，我们的回应是很清楚的。我们一直在努力解决问题，做正确的事。”

这个月初，国会先是针对两名部长租住莱道路（Ridout Road）黑白洋房的事件进行辩论；一个多星期后，爆出交通部长易华仁被贪污调查局调查；7月中，又传出国会议长陈川仁和议员钟丽慧因婚外情退党。

问及政府为何拖了几天才说明易华仁已经被捕，以及拖了几年才公开陈川仁的婚外情时，黄循财强调，对于这些事件，政府一直以来都坦诚以对，并会在调查有结果后给公众一个交代。

对于是否应公布易华仁被捕的信息，他说，贪污调查局有权决定在调查的每一个阶段要公开哪些信息。因此当李显龙总理和他一开始说易华仁在“协助调查”时，是根据贪污调查局当天发出的文告。他们不想超出贪污调查局愿意公开的范围。

他也提醒，这起案件外界原本并不知情，是政府主动公开事实，并决心彻查。他们会在调查告一段落后，公布调查结果。

至于陈川仁的婚外情，黄循财说，这起事件与贪污不同。政府对腐败和犯罪行为抱持零容忍的态度，但当事件牵涉到个人操守时就须运用一些判断力。

“我们既要体恤受牵连者以及保持对事态的敏感度，但与此同时，也要坚守新加坡人对我们的信任。”

黄循财是我国下一任总理人选，也是人民行动党副秘书长。

对于英国广播公司提问，若换成是他，会如何处理这些事情，黄循财说，自去年11月成为行动党副秘书长后，他开始花更多时间接触党务，学习党的运作。比起处理党务，他在政策制定方面的经验较多，最近的事情让他有机会学习和反思，未来在领导行动党时如何做得更好。

他说，未来如果有机会接棒，“我必须赢得人们的信任和委托来领导国家。我会加倍努力，确保能赢得新加坡人的信任。”