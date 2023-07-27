我国去年近3万对新人结婚创新高

我国去年大幅度放宽防疫措施，更多情侣得以共结连理，结婚新人有2万9389对，不仅比前年多了3.7％，也创下我国史上最高纪录。去年申请离婚的怨偶有7107对，比前年大减约10％。

新加坡统计局在星期三（7月26日）发布的“2022年结婚与离婚数据”报告中指出，去年的结婚人数是我国自1961年统计和发布婚姻数据以来最高纪录。本地婚姻数据上一次创下纪录是在2014年，那一年有2万8407对新人注册结婚。

2022年的结婚人数是连续第二年增加。去年的民事婚姻有2万3379对新人，比前年的2万2101对多；回教婚姻去年则有6010对新人，比前年的6228对略少。

统计局数据显示，过去五年（2018年至2022年），每年平均有2万6562对情侣注册婚姻，比之前的五年（2013年至2017年）来得少，那五年每年平均有2万7833对新人。统计局文告指出，婚姻减少的部分原因是冠病疫情打乱一些准新人的结婚计划，导致2020年注册结婚的新人较少。

本地男女的整体结婚率在去年皆上升。

每1000名15岁至49岁的未婚男性当中，有47人结婚，比2012年的43.8人来得多。

女性的情况也相似。每1000名15岁至49岁的未婚女性当中，有45.5人结婚，比10年前的39.4人来得多。

去年男女的整体结婚率也是过去20年最高的，只比2002年略低。在2002年，每1000名15岁至49岁的未婚男女当中，分别有47.5名男性和45.8名女性结婚。

首婚年龄中位数反映本地男女迟婚趋势

去年首次结婚男女的年龄中位数分别为30.7岁和29.3岁，比10年前的首次结婚男女的30.1岁和28岁年龄中位数来得高，反映了本地男女迟婚的趋势。

对于去年结婚数据创纪录，政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）认为，不能排除疫情所造成的影响。他说，相信有许多无法在疫情期间注册结婚的情侣，在去年我国解除大部分边境以及防疫措施的时候，完成婚事。

去年是华族传统上忌讳结婚的虎年，马修认为，关于某些年份不宜婚嫁等传统民俗观念的影响力在本地或已减低，即使有些人持有这类想法，但为弥补疫情对婚事造成的延误，他们可能愿意做调整，或认为现实考量应超越传统观念。

另一方面，去年有7107对怨偶申请离婚或宣告婚姻无效，比前年大幅度减少了9.9％。

2018年至2022年之间，每年平均有7385对怨偶解除婚约，比之前的五年里，每年平均有7509对怨偶解除婚约来得少。

去年本地男女的整体离婚率也有所降低。每1000名20岁及以上的已婚男性中，有6.2人解除婚约，比2012年的7.1人来得少。每1000名20岁及以上的已婚女性中，有5.9人结束婚姻，比10年前的6.7人来得少。