尚达曼：总统参选人独立与否取决于思想人格

判断参加总统选举者是否独立的标准，不应该是他过去和某个政党有没有关系，而是他有没有独立的思想，他的人格与信念。前国务资政尚达曼认为，如果单凭参选者与政府的关系来断定他独立与否，就会排除掉所有曾在公共领域担任要职者，削弱我国的政治制度。

早前宣布参选总统的尚达曼，星期三（7月26日）下午在夫人珍一藤木的陪同下在新加坡怡阁酒店召开记者会，公布“相互敬重”的竞选口号，并介绍他的助选团成员。尚达曼的选举网站tharman.sg也从即日起上线。

尚达曼从政22年，曾是执政的人民行动党第二助理秘书长、裕廊集选区领军部长。目前另外两名正式宣布参选总统的商人吴振华与新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松，都强调自己“独立于党”。

尚达曼在记者会上回答《联合早报》有关他作为参选人是否独立的提问时，以已故前总统王鼎昌为例说，王鼎昌曾是部长和副总理，也当了12年的人民行动党主席，但不会有人基于王鼎昌与行动党的关系而觉得他不独立，参选人独立与否取决于他的人格和思想。

他强调，从政的经验对于王鼎昌和他来说都是优势，因为通过从政可以了解新加坡政府运作的复杂程度。尚达曼也说：“追根究底，我是大家所熟悉的，我表里一致，你不会有任何意外。”

尚达曼认为，人们应该审视参选者积极的一面，以他们做了什么、取得什么成就、引起多少共鸣、如何与人们建立关系，以及在国内和国际上能够发挥的作用来作为判断依据。他也认为，目前提出要参选的另外两人，都是值得尊敬的。

全球进入充满挑战新时代 若当选将团结人心

在谈到自己有意参选的原因和愿景时，尚达曼说全球正进入充满挑战的新时代，除了经济、地缘政治和环境等领域的国际危机不断出现，新加坡作为观点更多元化的民主政体，如何避免社会分裂是一大挑战。

他承诺，如果当选会团结人心，并肩负起守护我国储备金与公共服务领域关键人事任命的责任。他也会借助过去从政和在财政金融领域的丰富经验，以专业的知识和经验与正直品格和独立思想，当好我国的总统。

尚达曼的助选团成员是：提名人新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生、附议者新加坡回教理事会前主席阿拉米慕沙，以及包括悦榕控股执行主席何光平、前公务员首长林祥源、导演陈子谦和全国职工总会会长雷家英在内的八名赞成者。

蔡其生：尚达曼眼光敏锐善于沟通

蔡其生在记者会上说，他认为尚达曼视野开阔、眼光敏锐，看问题很透彻，而且善于沟通，能把复杂的问题说清楚。“我也觉得他有团结不同族群的能力，因此我全力支持尚达曼先生竞选总统。”

阿拉米慕沙指出，尚达曼是一名思想领袖和公共知识分子，这两者都须要具备独立的思想。他也说：“尚达曼在国内和国际上都成就斐然，如果他是一个唯唯诺诺的人，断然不可能取得那么多成就。”

何光平则认为，人们高估了独立的重要性，因为一个独立的人只意味着他不会听从别人指挥，未必代表他具备道德操守、使命感、一致的世界观，也不证明他有办事能力，光谈独立没有太大意义。

他说，新加坡需要的是一位在全球领导人当中出类拔萃的总统，给我们这个小国赢来国际尊重，让人们感到自豪。“我认为尚达曼将成为优秀的总统。”