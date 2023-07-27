会计员买健康餐坠圈套 户头被盗1.8万元

59岁妇女网上买健康餐，岂料却坠入圈套，银行户头20分钟内被转走超过1万8000元。妇女丈夫感叹：“太太如此精明，居然都会中招！”

受害者邓太太（59岁，会计管理人员）受访时说，她本月25日在脸书上发现一家“Healthy BOX”的健康餐广告，三菜一汤只需58元，还包括送餐服务。“我被吸引后，就通过脸书联系对方，附上电话号码，安排送餐事宜。”

隔天，邓太太上班时，对方拨电称得安排送餐，向她询问了地址、个人口味等细节。

“对方口音像本地人，感觉很专业，我没起疑。”

邓太太说，对方随后通过WhatsApp发链接给她，要求她下载一个名为“Grain”的应用，声称必须通过应用认证，才能完成交易。

“应用程序中也有电子菜单供顾客选择餐点，并没有异常。”

下载应用后，对方要求邓太太通过PayNow支付10元押金，岂料电话号码却无效。“对方说会处理，还不断问我问题。之后又突然断线，我再拨过去时，对方就没有再接听。”

拨电好几次后，邓太太意识到不妥，就迅速卸载应用，并通知身边同事。

“同事帮忙联络银行，冻结所有账户，不过为时已晚，钱已被转走，只能报警处理。”

夫叹：她向来精明

邓太太透露，户口内的存款分四次被转走，总共损失了超过1万8000元。

邓太太的丈夫受访时告诉记者，太太平时很精明，岂料骗子手法更加高明，让人防不胜防。“希望我们的经历能警惕大众，避免别的受害者上当。”

完整报道，请翻阅2023年7月27日的《新明日报》。