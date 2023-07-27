当义务辅导员聆听释囚心声

曾是爱逃学和好打架的“小混混”，陈汉龙有幸得到良师益友的规劝，才不至于走上歪路。

陈汉龙（46岁）如今是一家医疗机构的营运经理。过去七年来，他也是高峰社会服务协会（简称HCSA）Highpoint中途之家的义务辅导员。

出身单亲家庭的陈汉龙，年少时居住在龙蛇混杂的芽笼红灯区，从小和街头党混在一起。

上中学后，他是不守纪律的“逃学威龙”，学校在他中三那年建议他转校。后来，他辗转获得实明工艺中学（Upper Aljunied Technical School）“收留”，却没有珍惜那次机会，依然我行我素，除了旷课，还公然在教师面前抽烟。

“当时几名教师和我面谈，提醒我要珍惜第二次的求学机会。即使不喜欢读书，至少要完成中四课程。”

教师没有用什么花俏的语言，但真诚的规劝让他第一次感觉被聆听。他逐渐与街头党疏远，抓紧学业，总算完成O水准会考。但因成绩不理想，他一度对前途感到茫然。

服兵役时，一名长官鼓励他了解自己的兴趣与强项，好好规划人生。这番话激励他在退伍后报读私校。接下来几年，他半工半读，在私校完成心理学专业文凭课程，以及学士学位课程。

约七年前，他报读南洋理工学院的辅导学学士后文凭，开始到Highpoint中途之家当义工，以完成课程的要求。如今已是一名注册辅导员的陈汉龙，仍继续在中途之家当义工。

迷途的人渴望被聆听

成长的经历让他体会到，迷途的人渴望被聆听。这推动他多年来从事这份义务辅导工作，聆听释囚的心声，引导他们找到人生目标，重新融入社会。

“不少释囚出狱时和社会已脱节很多年，但他们不畏惧挑战，努力回归社会和家庭。他们的故事给我不少启发，激励我培养成长型思维，不要被挫折打败。”

Highpoint中途之家正在举办虚拟骑车筹款项目，有意参与或捐款协助释囚开启人生新篇章，可上网：https://secondchances.sg/。