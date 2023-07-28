【解码】从Nike涉嫌避税 看新税法“BEPS”

在新加坡，政府宣布响应BEPS方案，在2025年将跨国企业的实际税率提高至15%。本期《解码》邀请华侨银行首席经济师林秀心，为我们讲解新加坡吸引外资的竞争力会受到什么冲击？除了税务优惠之外，新加坡还有哪些吸引外资的优势？

耐克、苹果、亚马逊，这些国际知名企业近年来陆续因涉嫌避税遭到欧盟委员会的调查，防止企业跨国避税因此成为重要的国际议题。

国际调查记者同盟（ICIJ）分别在2017年和2021年公开了天堂文件和潘多拉文件，将跨国企业和个人通过离岸避税天堂流动的数万亿美元曝光，引起国际社会的重视。

其中，耐克被指在荷兰享受税务优惠政策，并且将它在欧洲的利润大量地转移到“避税天堂”百慕大。

据国际调查记者同盟调查，耐克被指将盈利从德国转移至荷兰和百慕大。（图／陈乐彤）

根据国际调查记者同盟和《南德意志报》的调查，耐克一方面通过荷兰的零售公司把在德国的收入转移到荷兰；另一方面，由子公司耐克国际把耐克的商标注册在百慕大，每年以缴付商标等知识产权的费用为由，将公司的利润大量地转移到百慕大避税。

在2019年，欧盟委员会就耐克避税案展开调查，这类避税的手段是否合法？耐克在荷兰的缴税金额是否低于实际要求？目前还有待进一步查证。

企业避税的传统手段是通过设立空壳公司，将公司收入从高税率国家转移到低税率的避税港。根据国际货币基金组织的统计，全球各国的对外直接投资超过一半由空壳公司经手。

据国际货币基金组织统计，全球各国的对外直接投资有超过一半由空壳公司经手。（图／陈乐彤）

这些空壳公司的增加意味着企业有更多机会和途径避税。

当跨国企业将他们的盈利转移到税率较低的避税港，叫作“盈利转移”（Proft Shifting）。企业以此降低缴税成本，而这会严重影响各国对企业的征税。这类税收的减少，也被称为“税基侵蚀”（Base Erosion）。

2014年 9月，经济合作与发展组织（OECD）首次提出了，防止税基侵蚀和盈利转移（BEPS）的相关建议。截至今年6月，已经获得全球 135个国家和地区的支持，其中包括两大支柱方案：一方面，将征税权从营运所在地转移至客户所在地；另一方面，针对每年全球营收达7亿5000万欧元或更多的跨国企业，制定15％的全球最低实际税率。

但在这个方案下，势必几家欢喜几家愁。牛津经济研究院的报告指出，目前美国跨国公司在欧洲的盈利，有很大一部分被转移到荷兰、爱尔兰和卢森堡等国，与德国、法国、意大利所获得的盈利不成比例。

据牛津经济研究院的报告，在BEPS方案在欧盟地区落实后，匈牙利、荷兰、爱尔兰和卢森堡可能是最大输家。（图／陈乐彤）

如果防止税基侵蚀和盈利转移得到落实，征税权将会回到企业本来的市场所在国，防止跨国企业转移盈利。各国将企业税收上调至15%之后，也会防止出现更多的避税港。以欧盟地区来看，卢森堡、爱尔兰、荷兰、匈牙利很有可能会是最大的输家。

在新加坡，政府宣布响应BEPS方案，在2025年将跨国企业的实际税率提高至15%。本期《解码》邀请到华侨银行首席经济师林秀心，为我们讲解新加坡吸引外资的竞争力会受到什么冲击？除了税务优惠之外，新加坡还有哪些吸引外资的优势？