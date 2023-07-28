台湾小夜市引人潮 商家盼带动生意

国泰乌节影城疫情下人潮退去一度被网友和媒体称“死城”，如今商场整装待发，在肥雄集团与伙伴进驻打造“台湾小夜市”，试营业期间每天约千人到场后，其他业者纷纷期待人气回流带动生意。

1997年落成的国泰乌节影城（Cineleisure）曾是热闹的青年圣地，就连本地歌手林俊杰也一度在商场内开设服饰店。

曾经人潮不断的国泰乌节影城近来显得冷清。（刘慧祺摄）

无奈近几年人潮退去加上疫情冲击，导致商场人流大受影响。不过，商场进入下半年迎来不少大动作，有望恢复过往人气。

其中，肥雄集团与合作伙伴就在商场地下一楼打造“台湾小夜市”，上个星期三（7月19日）开始试营运就迎来人潮。昨天（27日）虽是星期四，但下午3时许已有不少人在入口处排队等着小夜市4时开门。

“台湾小夜市”两主要负责人肥雄餐饮集团董事陈金祥和台湾长征国际投资股份有限公司项目总监陈俊霖受访时指出，乌节影城属乌节购物地带的蛋黄区，地理位置优异。随着我国从疫情中复苏外国客回流，他们看好商场潜力。陈俊霖透露，小夜市试营运的过去一周，平均每日的访客人数约1000人，超乎了他们想象。

台湾小夜市共19个小吃档口，售卖国人熟悉的台湾街头小吃。陈俊霖说，为力求还原台湾美食的味道，也尽量把所有调料包括酱油、佐料等都从台湾复制，部分食材也都从台湾进口。行政主厨、厨房统筹、西点主厨和饮料总监四人，以及三成的档口厨师，全都从台湾带过来。除了四位大厨将长期留守在新加坡，其余台湾厨师都会在这里待上至少两三个月。

另外，为保障食客用餐体验，因此选择落实人流管制，每小时最多让约300名食客分批进入。

完整报道，请翻阅2023年7月28日的《新明日报》。