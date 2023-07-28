明地迷亚一地段用途拟修订 或建“黄金组屋”

市区重建局拟修订明地迷亚区一幅地段的土地用途，受访分析师预计这幅地可能用于兴建黄金地段组屋。

市建局星期五（7月28日）在网上公布，拟将梅路（May Road）和中央快速公路（CTE）之间、宏文学校旁一幅地的总容积率（gross plot ratio）从2.8增加至4.2。

新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授程天富答复《联合早报》时说，鉴于上述地段的总容积率显著增加至4.2，且周围已有许多组屋，这里可能会用于建造组屋。此外，考虑到这个地点位于中心区域，且靠近文庆地铁站及附近的设施，新组屋可能会在黄金地段模式（PLH）下兴建。

ERA产业主要执行官林东荣指出，上述梅路地段总容积率的调整，旨在满足这个地区日益增长的住房需求。他说，鉴于周遭主要是组屋，上述地段更可能用来建组屋，而不是发展私宅。

产业公司：住楼设计应考虑环境问题

橙易产业公司（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清指出，上述地段面积不大，总容积率增加至4.2，意味着未来的住宅项目可以兴建更高的楼层、更多住宅单位。

孙燕清补充，上述地段就在中央快速公路及学校旁，因此可能比较嘈杂，一些低楼层可能灰尘较多，较高楼层情况会比较好。她说，附近已有不少住宅单位，较高楼层可享有更开阔的景观及更好的空气流通。

该区四房式组屋转售价破70万元

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德指出，文庆一带深受购屋者的欢迎，譬如在2021年8月，附近的Towner Residences预购组屋项目，当中四房式单位的首次申请者的申请率高达5.7，这一带的四房式转售组屋价格也在今年突破了70万元。

李思德补充，Towner Residences的总容积率达到3.5，最高可建40层；附近的另一预购组屋项目McNair Towers的总容积率也是4.2。这些高层住宅区附近的道路均为单行道，因此上述梅路地段有更高总容积率的潜力，建造更多住宅单位满足需求。

另外，市建局也拟将上述地段旁边的一小块“住宅”用地更改为“教育机构”用地，以及将旁边的另一小块“住宅”用地更改为“公路”。对此，程天富指出，改变用途后，土地可以合并到旁边的宏文学校，用于扩建学校设施，并且将梅路拓宽，用于支持未来这里人口密度的增加，缓解交通。