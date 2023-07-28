本地研究新发现 六种抗体可中和多种冠状病毒

杜克—国大医学院领导的国际团队新发现了六种抗体，可以中和多种冠状病毒，有望协助未来避免暴发新的冠病疫情。

抗体是一种血液蛋白质，是免疫系统的重要组成部分，可鉴别并中和病毒和细菌等外来物质。

杜克—国大医学院星期四（7月27日）发文告说，研究团队从一名接种冠病疫苗的沙斯康复者的血液中分离出抗体。

康复者拥有的抗体包含了从沙斯康复以及接种疫苗所产生的抗体。这个独特的抗体组合可以产生非常广泛且强大的抗体反应，可以中和几乎所有在研究中测试的相关冠状病毒。

其中最强抗体命名“E7”

研究团队共发现了六种可以中和奥密克戎变种毒株等多种冠状病毒的抗体。其中最强的抗体命名“E7”，可中和包括严重急性呼吸综合征冠状病毒1（SARS-CoV-1，也称“沙斯”），以及冠病变种毒株XBB.1.16等冠状病毒2（SARS-CoV-2）。

研究发现，E7与冠状病毒结合的地方是病毒用于侵入人体细胞的两处刺突蛋白（spike protein），它可将刺突蛋白锁定在非活性构象中，阻止病毒通过变形而侵入细胞，也就无法引发疾病。

E7的中和力和广度超越其他抗体，在对抗奥密克戎变种毒株时也能保持活跃。它对于未来避免再暴发冠病疫情是一大重要发现。

研究团队准备进一步评估E7对于抵抗和治疗已知和新型冠状病毒方面的潜力。

杜克—国大医学院新发传染病研究项目教授王林发说，研究显示，若能正确引导免疫系统，就有望研发可对抗多种冠状病毒的疫苗，这令人鼓舞。

杜克—国大医学院高级副院长（研究）陈文炜教授说，人类健康受冠病病毒威胁，这些研究扩大了人类社会对抗病毒的能力，也凸显了基础科学研究对于推动知识进步的关键作用，使人类可继续朝着改善生活的目标迈进。

这个研究团队的成员包括来自美国福瑞德哈金森肿瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）、澳大利亚墨尔本大学及新加坡国立大学的科学家。有关研究报告发表于美国的科技与医学期刊《科学进展》（Science Advances）。