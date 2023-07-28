服务41年 勤务员儿子获颁报馆奖学金

在报馆服务了41年的勤务员王丽丝（57岁）特地穿上一件花衣服，来到礼堂看儿子李佳豫（22岁）上台领奖。

李佳豫目前还在服兵役，他获得新报业媒体职员子女奖学金，将到南洋理工大学修读电子与电机工程。

王丽丝是华文报同事熟悉的面孔，她1982年才16岁就在《南洋商报》当勤务员，转眼已经41年，靠着这份工作养大一儿一女。

她的丈夫从事装修行业，工作起来很卖命，一年才休息四天。15年前，他感冒后一睡不起，王丽丝一度坠入生活的深渊，当时女儿才小三，儿子刚上小一。

“那段期间公司通融我到《联合晚报》当勤务员，这样就不必做晚班。我记得家里没有人照顾他们，我只好把他们带到晚报的小会议室，在那里做功课。后来会议室不方便，公司的接线员又让我把孩子安顿在他们那边。”

她还记得，丈夫出事后，自己十分担心孩子们的安全，为了不让孩子过马路买饭，会把午餐先准备好。她如果做晚班，也会交代孩子在家里做功课，她自己虽然念书不多，但为了确保孩子乖乖读书，总是会去书局买练习册让孩子做，晚上回家再对照书后面的答案。

从小看着妈妈又当爹又当娘，李佳豫十分体谅母亲，会帮妈妈做家务，假期就到家附近的职总平价超市兼差，当收银员。

他知道妈妈爱干净，抹地尤其认真，吸地之后还会再抹一遍。含着泪的王丽丝称赞儿子：“他还在读小学的时候，有一次我病得很重，躺在床上起不来，他就自己抹地，还买粥叫我起来吃，真的很乖。”

李佳豫获得奖学金后，很高兴可以减轻妈妈的负担，但他不打算花钱住宿舍，而是每天往返淡滨尼住家和南大。

被问到妈妈带给他什么影响时，他说：“可能是做什么事都要认真，要做就好好做，不要半途而废。”