八人获颁新报业媒体信托新闻从业奖学金

受家庭环境耳濡目染，从小就立志从事新闻工作的《联合早报》实习记者包容（20岁），成为今年新报业媒体信托新闻从业奖学金得主之一。

包容的父母和舅舅都从事新闻工作，她说：“我从小就是在追求真相的家庭环境中成长，所以小学时就已经立志长大要成为一名记者，为公众带来及时的信息。”

作为新移民，包容15岁时只身来到新加坡求学，她靠每天坚持阅读本地新闻以快速了解并融入社会，这也坚定了她的职业规划。

她今年4月至5月期间曾在《联合早报》采访组实习，并将到新加坡国立大学修读传播与新媒体系与中文系双学位。

在星期五（7月28日）下午举行的颁奖仪式上，新报业媒体主席许文远为青年学子颁发了八份新报业媒体信托新闻从业奖学金，其中三人曾在华文媒体集团实习。另外五名奖学金得主毕业后将加入英文、马来文与淡米尔文媒体集团。

曾分别在《联合早报》和《新明日报》实习的王博涵（22岁）和柯芷妍（21岁），将分别在国大修读传播与新媒体系和商科。

王博涵于2019年成为联合学生通讯员，这一经历拓宽了他的视野，促使他想要成为一名记者。他说：“我很享受凭着蛛丝马迹的线索、四处采访了解情况，最终写出一篇完整报道的感觉。这份经历让我更加了解时事、了解世界，也锻炼了我的思辨和表达能力，让我可以更好地将信息传达给读者。”

柯芷妍说，实习期间报道的一个意外悲剧带给她很大的触动，写的是一名中国客工出车祸，孩子来新加坡认领骨灰的故事。刊出后，读者们纷纷拨打热线向遇难者家属伸出援手，让她感受到了新闻报道的力量与意义。

为持续提供优质的新闻，发掘并培养本地新闻业的人才，今年新设新报业媒体淡马锡基金奖学金，开放给国大传播与新媒体系和南洋理工大学黄金辉传播与信息学院的新生，共有三人获颁这一奖项。

新报业媒体集团总裁张丽琳说：“申请者和奖学金得主的素质给我留下了深刻的印象，他们当中一些人可能会成为未来媒体行业的领导者。在我们继续投资于现有人才并吸引新人才的同时，这些奖学金为新加坡的有志青年提供了追求新闻兴趣的绝佳机会。”

颁奖仪式上也有12人获颁新报业媒体基金林金山纪念奖学金，另有13名新报业媒体职员子女获得奖学金，其中包括在早报任职26年的副刊编辑陈素君（50岁）的女儿翁予恬（17岁），和勤务员王丽丝（50岁）的儿子李佳豫 (22岁)。

公司致力发掘员工们潜能 提供学习成长机会

新报业媒体人事部门主管黄桂欢在致辞中说，公司不仅为年轻人才颁发奖学金，也致力于发掘员工们的潜能，为他们提供学习和成长的机会。2022年9月以来，公司已经为员工投入了超过4万5000小时的项目培训，帮助他们实现职业理想与专业目标。

新报业媒体旗下的媒体学院和牛津大学路透新闻学机构去年签署了合作协议。今年《联合早报》政治新闻主任何惜薇（53岁）和《海峡时报》高级记者骆美槿（33岁），将作为新报业媒体第二批参与者赴英国参与三个月的海外研究计划和课程，拓宽人际网络、培养领导能力，并且和来自世界各国的记者、编辑和广播电视业者相互学习与交流。

此外，通过华文媒体集团与北京清华大学的合作，今年《联合早报》高级记者刘永健（38岁）和《海峡时报》高级记者黄姿匀（31岁）将到清华大学进修三个月，与当地学者和业者交流学习。

今年4月，新报业媒体信托也与日经集团合作，促进新闻室之间的知识交流，借助人工智能技术开发新数码应用来继续扩大本区域的受众群。