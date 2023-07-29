地铁南北线红砖站明年开始兴建 料2034年竣工

位于地铁南北线蔡厝港站和武吉甘柏站之间新增的红砖站将在明年开始兴建，预计2034年完工。到时，附近居民乘搭地铁到市中心、裕廊湖区和兀兰区域中心时，车程将缩短多达15分钟。

红砖站（Brickland）是继坎贝拉站（Canberra）和杜佛站（Dover）之后，在现有高架地铁轨道上增建的第三个地铁站。

将建新高架轨道和转向轨

陆路交通管理局星期五（7月28日）发文告宣布，红砖站的设计和兴建工程预计2024年展开，2034年竣工。除了地铁站，当局也会进行一些改装工程，以及建造新的高架轨道和转向轨同现有南北线连接，以便把对蔡厝港站和武吉甘柏站地铁运行的影响降至最低。

红砖站投入运作后，附近居民出行将更便利。武吉巴督西5道的居民现在若前往兀兰区域中心，须乘搭约35分钟的公共交通才能抵达。红砖站启用后，车程时间将缩短到20分钟。（陆路交通管理局提供）

红砖站位于武吉巴督路和武吉巴督西5道的交界处。建成后，蔡厝港吉丰（Keat Hong）、武吉巴督西、百比林园（Pavilion Park）住宅区，以及登加新镇的居民就能以地铁代步。他们步行不到10分钟就能抵达红砖站。

附近学府，包括工艺教育西区学院、瑞士村中学和圣安东尼小学的学生也将受益。

红砖站投入运作后，附近居民出行将更便利。例如，武吉巴督西5道的居民现在若前往兀兰区域中心，须乘搭约35分钟的公共交通才能抵达。红砖站启用后，车程时间将缩短到20分钟；若要前往裕廊湖区，现在需要约25分钟，日后只要10分钟就能抵达，可节省约15分钟。

双溪加株站工程研究仍在进行

陆交局2019年公布2040陆路交通发展总蓝图时宣布，到了2030年代中期，南北线将增设两个地铁站，一个是红砖站，另一个是在油池站和克兰芝站之间的双溪加株站（Sungei Kadut）。

陆交局发言人说，双溪加株站的工程研究仍在进行，待完成后，当局会公布更多详情。

负责碧林（Brickland）事务的蔡厝港集选区议员黄文鸿星期五在脸书发文说，他会和陆交局密切合作，确保往返红砖地铁站头尾一里路的连接顺畅，让居民出入更方便。双方也会尽力缓解在施工期间可能出现的种种不便。

居民希望新站更靠近蔡厝港站方向

红砖站终于要开建，附近居民都很开心。

住在百比林园住宅区的李倩霞（61岁，退休者）说：“现在要去蔡厝港站，就得搭巴士，因为太远了，走不了。要是去武吉甘柏站，也要走至少15分钟。有了红砖站，只要走五分钟左右就能抵达，很快，对学生和退休者尤其方便。”

蔡厝港1道居民蒋晶晶（38岁，行政人员）认为，红砖站的位置和武吉甘柏站相当靠近，要是能往蔡厝港站方向移一些会更理想。

住家靠近武吉甘柏站的赖亚历（77岁，退休者）有同感。“红砖站太靠近武吉甘柏站，要是靠吉丰区近一些会比较好。”

蔡艾瑾（34岁，人力资源经理）希望有了红砖站后，能带动周边的发展，吸引更多人到这一带消费。“这里距离裕廊区域中心才三个站，区内似乎还有不少空地可以用来发展，有不少潜力。”