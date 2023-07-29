家长8月起可获额外婴儿花红 约1万2000名孩童受惠

育有今年2月14日或之后出生的孩子，并已经为他们开设儿童培育户头的家长，将提前从8月1日起获得政府发放的额外婴儿花红，这比原定的明年初提早了数个月。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期五（7月28日）走访本地起步公司Go!Mama推出的哺乳舱，并在接受媒体访问时作出以上宣布。她说，预计约有1万2000名孩童将从中受惠。

政府今年2月宣布增强婴儿花红计划等一系列措施，减轻家长的育儿负担。在婴儿花红计划下，2月14日或之后出生的孩童，父母只要为他们申请加入计划，并开设儿童培育户头，政府就会提供额外2000元的起步津贴（First Step Grant），使津贴总额从3000元增至5000元。

家长存入儿童培育户头的款项，可获政府1元对1元的配对填补。头两个孩子的儿童培育户头配对填补顶限也调高1000元。

根据社会及家庭发展部与总理公署国家人口及人才署的联合文告，当局原本计划在2024年初，落实增强婴儿花红计划，但相关机构加快立法和系统的更新，因此得以提前在8月1日开始落实这些措施。

在今年2月14日至6月30日之间加入婴儿花红计划的新加坡籍孩童，他们的家长将最迟于8月中，在孩子的儿童培育户头收到这笔额外2000元的起步津贴。从8月1日开始为这个户头存入储蓄的家长，可在存入款项后的两周内，获得政府额外的配对填补。

至于7月1日至31日间加入计划的孩童，政府给予的额外2000元起步津贴会在10月1日前，存入儿童培育户头。家长8月1日起为孩子的户头存入储蓄，可最迟在10月1日获政府的额外配对填补。10月1日之后存入儿童培育户头的款项，则会在存入款项后的两周内获得配对填补。

8月1日或之后加入计划的孩童，可在开设儿童培育户头的两周内，获得起步津贴。家长在户头存入储蓄的两周内，也能获得政府的配对填补。

英兰妮说，许多人表达了对这些津贴的感激，但当局也意识到，除了提供这方面的津贴，也须要让新加坡成为亲家庭，并对母亲更友善的社会。

“如果我们要提高生育率，就必须关注父母所面对的问题......父母共同承担育儿责任是很重要的，如果父亲在孩子成长初期就参与育儿过程，这能让母亲获得支持，对孩子也有好处。整个社会也必须支持家庭生养子女，并提供以家庭为中心的工作场所和公共空间。”

另一方面，针对我国去年的结婚人数创下历来最高纪录，英兰妮认为，这个数据反映了前几年因冠病疫情而延后结婚计划的情侣已完成婚事。她希望随着结婚人数增加，生育率也能跟着提高。