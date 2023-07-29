“货到付款”卸戒心 阿嫂网购8元蟹枣痛失7000元

一盒8元的“蟹枣”并不便宜，加上写着“货到付款”，妇女放下戒心，误击卖家发来的链接下载恶意软件，最终损失7000多元。

李女士（59岁，咖啡头手）告诉《新明日报》记者，今年6月1日在脸书看到售卖“酥炸蟹枣”的广告后，便透过WhatsApp与卖家联系。

她说，有关蟹枣的价格为一盒8元，并不便宜，当初要买10盒分给家人吃。

“我在餐饮业工作，知道网上那些便宜食品，很大机会都是骗局，所以看到这个蟹枣并非搞促销，加上送上门后才给钱，才不疑有他。”

等她联系卖家后，对方也拨电来跟她确认订单，跟着发送链接介绍其他肉类和甜点等，随后再发来链接，要求她下载应用支付5元押金。

李女士强调，一开始不以为意，就点击链接，被带到付款的银行界面，但她突然想起不要在第三方应用输入银行账户资料，因此马上退出。

“那个应用界面一直写着‘处理中’，当时我没再输入任何资料就退出，想说很麻烦就不买了，不过之后我的手机在下载某些东西后，就好像有点卡卡的，无法正常操作。”

不久后，她指再接到卖家来电，指她银行账户出现两笔不明交易，要她去查看，对方甚至每小时都拨电来，不断重复告知相同问题，但她在打开银行应用时却无法登录。

期间，她也接到一名自称是银行职员的女子来电，要求她提供资料，不过遭到她拒绝。

直到隔天，她突然收到电邮通知，指银行的转账限额前一天被提高至1万元，还有一笔7430元2角的数额被成功转走。

李女士最终在6月2日报警。警方证实接获投报，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2023年7月29日的《新明日报》。