疑伴妻尸一周 七旬翁昏迷送院

租赁单位传出恶臭，邻居推门查看惊见满地蛆虫，竟是老年夫妻出事。67岁妻子已成腐尸，70岁丈夫疑伴尸一周，被发现时昏迷不醒送院抢救。

这起事故发生在星期六（7月29日）上午10时17分，地点在亨德申路第93座租赁组屋的9楼单位。

住在涉事单位对面的许先生（60岁，煮炒摊位助手）接受《新明日报》访问时说，至少一周前就已闻到奇怪的气味，直到昨早忍无可忍，才决定报警，跟着他也去敲邻居的门。“平时与邻居没往来，对方之前一直都是开着门的，但过去这些天都大门紧闭。”

许先生透露，当时他轻推门，就闻到扑鼻的恶臭，还看到地上无数蛆虫爬动。

记者下午赶到现场，附近邻居都指住在单位里的是一对马来夫妻，两人平日都会以轮椅代步。

邻居莉娜（58岁，收银员）受访说：“他们每天早上都会去楼下一起吃饭，但近几日都没有见到他们。”

她指察觉到近日没人打理对方门口，以为是妻子回新山娘家，不料却发生这样的惨剧。

楼上邻居约翰（69岁，退休人士）则说，夫妻平时对人友善，女死者有空时还会来帮忙照顾他中风的妻子。

据观察，警方在调查现场时带走多袋证物，其中包括两块防滑台阶，直到傍晚6时许才完成调查离开，前后调查超过八小时。

警方受询时说，67岁女子当场被医护人员宣告死亡，70岁男子则在昏迷状态中被送院。经过初步调查，案件没犯罪行为，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2023年7月30日的《新明日报》。