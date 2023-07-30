迷幻摇滚梦不灭 组建乐队街头表演

陈克鲁兹到澳大利亚探访亲戚时，偶然接触迷幻摇滚乐（psychedelic rock），并迷上这个摇滚乐流派带给他的沉浸感，甚至毅然辍学追逐音乐梦。现年27岁的他，和志同道合的朋友组建乐队，在世界各地演出。

陈克鲁兹是在澳大利亚一次音乐节中，被迷幻摇滚乐深深震撼，从此下决心制作迷幻音乐。他说，他非常热爱被迷幻音乐牵动情绪的感觉，因此希望与更多人分享。

不过，在中四辍学的陈克鲁兹，起初未得到父母的支持和理解。“一开始，父母不理解我的音乐和想法，他们担心我靠小众的迷幻音乐难以养活自己。父母最后同意，是想让我开心。”

广邀外国同类音乐人住他家

陈克鲁兹开始在多个平台贴文，告知世界各地的音乐人，如果他们来新加坡旅行，可以住他的房子。陈克鲁兹因此结识许多“知音”，还在2015年与迷幻音乐人东政俊（Masatoshi Azuma）组成乐队在街头演出。

2017年，东政俊到以色列探访朋友时，邀请陈克鲁兹前去演出。“东政俊告诉我以色列很适合做迷幻音乐。我之前一直在本地演出，这趟旅行给我日后的创作带来不少灵感。”

冠病疫情突然来袭，与队员分隔两地的陈克鲁兹，在本地认识了音乐人及拉面店师傅田中干弘（Tanaka Mikihiro）后，开始把演出从街头拓展到舞台。

街头演出收入不固定 须学习其他技能养活自己

陈克鲁兹说，街头演出的收入不固定，偶尔还入不敷出，队员们因此学习其他技能养活自己，一边打工，一边演出。为节省开支，他们还亲自制作部分乐器。

“我会教吉他，东政俊会做模特、教瑜伽，田中干弘会做日本拉面。乐队的手碟鼓也是东政俊亲手制作。我的父母在看到我可以养活自己后，就放心让我做音乐了。”