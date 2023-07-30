逾3500名客工女佣去年被骗超过2500万元

外来客工和帮佣因陷入骗案损失的钱财这几年持续增加，从2019年的450万元激增至2022年的超过2500万元。新加坡警察部队也透露，2022年有超过3500名客工和帮佣被骗，占本地全年诈骗报案总数的约10％。

警方星期天（7月30日）公布最新数据时指出，警方将继续和人力部等伙伴合作，多管齐下避免客工和帮佣沦为受害者。比如，当局将在接下来三个月内，推出以客工群体为对象的短视频比赛，要提高他们的防范诈骗意识，同时让他们发挥创意，制作反诈骗题材作品。

人力部也与非政府组织和社区伙伴合作，用客工的母语制作反诈骗文宣，再通过多个社交媒体广为宣传。当局将在今年较迟时候，以帮佣为对象推出反诈骗活动。

根据此前报道，客工和帮佣因陷入骗案而蒙受的钱财损失在过去几年成倍增长，从2019年的450万元，到2020年倍增至1040万元，2021年再翻了一倍多至2490万元。

警方为客工帮佣举办社区反诈骗交流会

警方反诈骗公共教育办事处星期天在人力部支持下，于内政团队战备人员协会卡迪会所，举办第三场社区反诈骗交流会，讨论如何提高客工和帮佣的防诈骗意识，以及当局如何能更有效地帮助他们。

超过60人出席交流会，包括客工宿舍管理业者，以及在社区积极担任宣传大使或义工的30多名客工和帮佣。内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲也出席交流会。

孙雪玲透露，数据显示客工和帮佣陷入的骗局一般是钓鱼诈骗、求职诈骗、借贷诈骗、电子商务诈骗和爱情诈骗。她也说，一些客工可能因为不熟悉新加坡法律，或担心自己违法犯规，而容易坠入网上骗局。

“我们希望通过今天的交流会，与社区伙伴还有非盈利机构合作，更有效地把如何保护自己的信息广泛地传播出去，让我们的客工更有力的地保护自己，还有保护他们的同胞，避免成为诈骗受害者。”

反诈骗公共教育办事处处长德沃勒詹（Devrajan Bala）高级助理警察总监指出，之前两场交流会分别以年长者、上班族以及年轻人为对象，第三场交流会主要是想更好地了解客工和帮佣这个群体，以便制定相应的宣导计划，更好地给予这群体帮助。

参与交流会的“ACE之友”客工穆拉利（49岁）说，他来新工作已经25年，有注意到这几年诈骗案越来越猖獗，因此经常会提醒同事们要多加小心，“之前有一名刚到新加坡的同事接到自称警方的电话，结果就将个人资料如银行账户等给了对方。虽然最后察觉有问题，并立即更改账户密码等，但还是被转走700元。数目看起来不大，但那几乎是他一个月的薪水。”

穆拉利因此会在WhatsApp上发信息，告知同事们最新的反诈骗知识，并警惕他们陌生电话不要接、陌生链接不要点，以保护自己。

另一名参与交流会的帮佣克里桑塔（43岁）在本地工作17年，她创办“外籍女佣行善运动”组织，并和其他姐妹在本地担任义工。“我会在网上或TikTok制作一些短视频，宣导反诈骗信息，希望让更多人知道，避免他们沦为诈骗案受害者。”





