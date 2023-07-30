单身人士盼融入社区 建议政府推出共居模式及跨代住屋

单身人士渴望有个人空间，但也希望成为社区一分子。他们向政府建议推出同屋共居模式及跨代住屋等，让年轻人和年长者能在公用空间相互交流和扶持，同时保有各自的私人生活空间。

新加坡携手前进运动进入下一阶段，今年5月以来，国家发展部已举办五场住屋对话会，接触近300名单身者和二次购屋者，更深入聆听他们的诉求。

国家发展部长李智陞星期天（7月30日）为第五场对话会致开场白，分享过去几场对话会中收集到的有关单身人士住屋类型的意见，包括同屋共居和跨代住屋。

李智陞说，跨代住屋既可采用跨代共居的形式，让年轻人和年长者同住一个单位，也可采用不同世代居住在同一座组屋或同一市镇的形式，让不同年龄的新加坡人在公共空间里互动。

参与者也提议“先租后买”模式

一些参与者也提议“先租后买”模式，也就是先租下单位，并在租约到期后选择购买单位。李智陞说，虽然人们普遍拥屋意愿强烈，但一些单身人士可能希望先租房子住，有时是为了能灵活安排，有时是出于经济原因。

至于二次购屋者，许多人向当局反映，他们的需求会随人生历程的变化而改变。

一些人一开始是夫妻俩住在较小的房子里，如今需要较大的房子来容纳越来越大的家庭。一些人，如空巢老人，希望大屋换小屋。一些人需要不同类型的住屋，满足多代同堂的居住需求。另一些人则可能陷入经济困难，需要第二次机会和更多支持，才能再次购屋。

李智陞说，有些建议可能适用于今天，另一些则可能是我国未来要考虑的问题。

参与对话会者的源而珍（31岁，研究生）未婚，和父母同住，她对同屋共居模式最感兴趣。她说，在新加坡租房，房东往往立下很多规矩，如不能煮饭、不能邀请朋友上门。这不符合年轻人想要独立生活以享有自由的期望。

虽然同屋共居不比租房便宜，但源而珍认为，这类住房装潢精心，设施便利，很吸引年轻人。

至于跨代住屋，她认为，如果是老少同住一个屋檐下，可能会发生冲突，同住一栋楼比较可行。“一些人是因为与长辈发生冲突，才想搬出去住，我不认为他们有办法与其他老人家同住。”

李智陞也在对话会上邀请参与者举手选出他们最喜欢的单身人士住屋模式，结果以“先租后买”得票最高，其次是同屋共居，最后是跨代住屋。

李智陞总结时说：“当局愿意作出新尝试。但重要的是，先从新加坡人那里了解这些试点计划从概念上能否引起大家的共鸣，我们再考虑是否进行。”

除了适合单身人士的住屋类型，人们也提出应让单身人士更公平地获得不同组屋类型，不论是成熟、非成熟市镇或黄金地段。李智陞说，当局将探讨这点。

发展总蓝图草案检讨今年启动

与此同时，他宣布，市区重建局将在今年晚些时候，启动发展总蓝图草案的检讨。发展总蓝图将以去年出炉的长期规划检讨结果为基础，住屋是重点之一。

李智陞说：“我们在规划新市镇和更新旧市镇的同时，将确保有各种住屋选择，以满足和平衡新加坡人的不同需求。”

发展总蓝图勾勒新加坡未来10年至15年的发展方向，每五年检讨一次，上次公布是2019年。