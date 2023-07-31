新加坡七人造卫星印度发射成功 顺利进入轨道

新加坡建造的七颗人造卫星，星期天（7月30日）在印度发射升空，并顺利进入轨道。

这次发射的主要一颗卫星是用于地球观测的雷达成像卫星，名为DS-SAR，重352公斤，由国防科技局和新科工程联合建造，配备以色列航空工业公司制造的合成孔径雷达（synthetic aperture radar），可以产生高分辨率图像。

一旦投入运作，卫星将为新加坡政府部门和机构提供卫星图像。新科工程则将利用卫星为商业客户提供针对性更高的多模式图像及地理空间服务。

这颗卫星能够全天候日夜不间断地运作，当处于全旋光测定模式，可拍摄到1米分辨率的高精度图像。

星期天发射的DS-SAR是国防科技局和新科工程近期送入太空的第三颗卫星。另外两颗卫星分别于去年6月30日和今年4月22日发射。

这次运载卫星升空的火箭属于印度空间研究组织，是印度的国家航天机构。火箭于印度时间早晨6时31分（新加坡时间9时零1分），在印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）岸外的萨迪什·达万太空中心发射升空。

根据印度媒体报道，火箭升空后的大约20分钟内，所有七颗卫星都顺利进入个别的运行轨道。

除了新加坡政府的卫星，这次进入太空的还包括私人企业、南洋理工大学，以及新加坡国立大学的卫星。

国大用于遥感探测的小型卫星名为Galassia-2，由工程设计与创新中心（Engineering Design and Innovation Centre，简称EDIC）一组约20名不同学科的学生负责建造。

国大的这项卫星计划由研究人员于2017年提出，卫星搭载的多光谱摄影机可用来监测农作物的健康状况，以及林火热点等环境变化。

计划的操控员接下来几天将与卫星取得联系，确保卫星搭载的仪器运作正常，并展开卫星子系统的功能测试。卫星预料运作六个月至一年。

负责领导计划的EDIC指导员余伟涵（34岁）告诉《联合早报》，发射卫星能让学生深入理解太空工程。除了设计建造，学生也能学习到如何在地球上取得从外太空传送回来的数据，以及如何分析数据等。