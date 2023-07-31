私召车司机打瞌睡出车祸 因多罪判监吊牌和罚款

私召车司机撞倒路中央的栏杆后逃逸，期间打瞌睡又冲上路旁撞了树，星期一（7月31日）早上被判监三年、吊牌三年和罚款5000元。

被告黄忠伟（36岁）面对包括危险驾驶与吸毒等六项控状，他承认其中三项，余下交由法官下判时考虑。

案情显示，2021年8月26日凌晨约1时35分与47分，警方接连接到两起通报车祸的报案电话，一名报案人指一辆轿车撞上栏杆后逃逸，另一名报案人则说一名酒醉司机撞上路边，还撞进水沟。

调查揭露，当时被告在文礼大道开往联邦西道的路上，忽然右转撞上中央分界堤的四排栏杆，然后冲入对面车道。

被告这时赶紧U转并驶离现场，之后开向裕廊西园景路第101座组屋一带时，又打起了瞌睡，开车时左摇右摆，最后冲上路旁撞进一棵树。所幸两起事故中都没有人受伤。

另一项控状的案情披露，隔年1月12日，被告在丰树物流中心（Mapletree Logistics hub）一间单位被捕，警方在他的包中搜查到一小袋结晶状物体。经过检验，里面含有至少0.35克的甲基苯丙胺（冰毒）。被告也承认在去年1月吸食冰毒。案情也显示，被告在2007年曾因吸毒被判入改造所。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年7月31日的《新明日报》。