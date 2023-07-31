武中前校长易维厦逝世 两女儿继承衣钵当教师

掌校超过15年，任内推动校策让会考班英文及格率从原本的30%提升至98%，武吉班让政府中学前校长易维厦前天因肾衰竭和年迈逝世，享耆寿90岁。

易维厦在教育界服务40年，并在1981年至1996年期间在武中担任校长。

他任内特别设计“武中基本课程制”，让学生修读八个科目，平均分配“双语、双数、双理、双文”，进而提高学生的成绩；同时将武中会考班的英文及格率从原本的30%，提升至98%，而几乎100％学生都能够升上初院或工院。

易维厦掌校期间，也把武中发展成西区最热门的中学之一，1994年武中还被教育部选为我国首批自治的邻里学校。1996年易维厦荣休时，由八名武中学生抬着轿子欢送出校园，获各媒体报道。

记者星期天（7月30日）走访灵堂，看见易维厦掌校期间的学生纷纷前来吊唁。易维厦的长女易晶品（55岁）和幼女易晶磊（51岁）受访说，父亲长期患有高血压，月前曾因肺部感染，多次进出医院，最终撒手人寰。

她们表示，父亲退休后生活简朴，不时有教育相关机构邀请他出任顾问，他也积极参与社区以及乡团活动。

易晶品说，父亲在一般人眼中是严格的校长，其实他从不强求孩子必须考取好成绩。

“我记得当时我数理比较强，历史地理比较差，他也曾经陪我督促我温习功课，但成绩差强人意，他没有因此逼我。”

她指父亲深信教育可改变生活，他说不要害怕吃苦，一次失败不代表什么，只要脚踏实地，一定能成功。

易维厦的遗体停柩在武吉知马永康坊门牌91号私宅，星期三（8月2日）中午12时出殡。

两女儿继承衣钵当教师

两女儿继承衣钵当老师，大女儿当初中年转职，父母感到高兴。

长女易晶品说，她是数理专业出身，过去20年曾任职工料测量师，也在陆交局工作，一直到2011年，43岁时才决定转换跑道，继承父亲的衣钵，成为一名老师。

“当时为了孩子决定转换跑道，当然也和家人讨论过，父母都很开心。其实父亲希望我们有更高的志向，希望我们也能当校长。”

至于易晶磊则从小立志当老师，大学毕业两年后也顺利当上，至今已在教育界服务25年。

完整报道，请翻阅2023年7月31日的《新明日报》。