切忌对国旗不敬！ 八种正确使用国旗方式

国家象征法令及其相关条例将在星期二（8月1日）生效。文化、社区及青年部在国家文物局网站上更新了使用国家象征的指导准则，并且进一步说明我国国旗的正确及不当使用方式。

《联合早报》整理出八个例子，协助你了解如何正确地使用国旗和国旗图像。

1. 展示或张挂国旗 新月五星标志应在国旗左上方

如果把国旗张挂在建筑外墙，面向建筑的人应该看到新月五星标志在国旗的左上方。国旗任何时候都不能倒挂。

（文化、社区及青年部提供）

2. 在住家外张挂国旗 须确保国旗不被鞋子或衣物遮挡

（文化、社区及青年部提供）

3. 如果在衣着上使用国旗图像 图像位置应在腰部以上

国旗图像不能放置在内衣等不适当的衣物。至于布料口罩等穿戴用品，国旗图像不能放置在口罩容易被弄脏的位置，例如遮盖口鼻的部位。国旗图像不能放置在即用即丢的口罩。

如果为了代表新加坡，而要在上衣印制国旗图像，图像应该在接近衣着的上方，但不能放置在不雅观的位置或会被弄脏的部位。国旗图像也不能印制在拖鞋等容易弄脏的用品上。

（文化、社区及青年部提供）

4. 国旗图像应该放置在其他字样或图案的上方

如果要把国旗图像融入平面设计，其他字样或图案，应在国旗图像的下方或旁边，而不是国旗图像的上方，或直接盖过图像。

（文化、社区及青年部提供）

5. 平面设计使用国旗图像 新月五星标志不可被任何字样或图案遮盖

（文化、社区及青年部提供）

6. 国旗图像或元素可融入创意设计中 但不能过于偏离国旗的原本设计

例如，不得改变国旗的颜色，或把国旗图像颠倒过来。

（文化、社区及青年部提供）

7. 创意设计仍应以庄重的方式呈现国旗图像

设计无论多有创意，都不能使用残破国旗的图像。

（文化、社区及青年部提供）

8. 一定会弄脏的产品 不得印制国旗图像

如果要在产品上使用国旗图像，应以庄重的方式呈现。产品在使用过程中如果一定会被弄脏，如桌布、门毯、汽车轮胎或排气管等，就不应放置国旗图像。

（文化、社区及青年部提供）

人们平时也应该以庄重的方式对待国旗及国旗图像。以下行为对国旗不敬，须多加注意：

国旗不能放在地上，以免弄脏它（下图，左上角起，顺时针）；

不应直接把国旗丢入垃圾桶。国旗应该包封在黑色塑料袋才丢弃，以免暴露在垃圾桶之中；

国旗图像不能印制在即用即丢的物品，如塑料包装、纸巾或垃圾袋；

国旗不应当成桌布、门毯或毛巾等家庭用品一般使用，以免弄脏它。

（文化、社区及青年部提供）

此外，任何冒用国旗图像来推销产品或服务，或在丧礼及相关活动中使用国旗等行为，都属于不恰当的使用例子。

上述使用国旗的适当和不适当例子，只是部分例子，不包括所有的情况。

如果你想以创新的方式表达对新加坡的爱，又不想无意间对国家象征造成不敬，可上网：go.gov.sg/nationalsymbols，详细了解国家象征的正确使用方式。

如果你仍有疑问，可上网：go.gov.sg/nationalsymbolsqueries，向文社青部提问或反馈。