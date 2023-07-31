对电力零售商收紧监管 能源局多管齐下保障消费者权益

全球能源紧缩导致电价波动，新加坡能源市场管理局将从今年8月起，收紧对电力零售商的监管，强化市场结构，保障消费者。

能源局星期一（7月31日）发文告说，全球能源供应从2020年起，因冠病疫情和俄乌战争等多种因素而面临挑战，市场电价随之变得不稳定。新加坡从国外进口绝大部分电力，必然受到波及。

为给消费者提供更多保障，今年8月起，电力零售商必须保护消费者免受合约提前终止的影响。

另外，零售商在申请或更新执照时，须拥有至少100万元的有形净资产；在委任总裁和董事经理等重要职务时，也须先通过能源局的审核和批准。

当局也规定零售商须对冲至少80％的合约仓位，没有对冲的则须提供履约保证金。

能源危机影响业务 六家零售商退出市场

我国自2018年开放电力市场，消费者可根据个人用电需求，向零售商签订适合的电力配套，这使电力市场更具竞争力。不过，能源危机影响了零售商的业务，有六家零售商因而退出市场。

能源局在2023年2月至3月间，就加强电力零售商的监管框架一事展开公共咨询，提议的举措获得零售商的支持。

星期二（8月1日）出任新加坡国立大学可持续金融和绿色金融研究所能源转型主任的大卫·布罗德斯托克博士接受《联合早报》访问时说，我国依赖外国供应电力，无法排除电价因国际局势而波动的风险，只能尽可能降低消费者受到负面影响的风险。

“若只规定零售商拥有至少100万元的有形净资产，这样的收紧举措未必足够，但加上零售商接下来也须为没有对冲的合约仓位提供履约保证金等，四个收紧举措可更好地确保业者有能力应付电价波动，为消费者提供更多保障。”

能源研究所所长李宝胜副教授说，更严格的新框架提供了更多保障，但当局接下来也应探讨如何推行更严谨的报告条例，确保企业遵守新的框架。当局也应该提高消费者对电力市场及电价波动的意识。

征求提案建联合循环燃气涡轮机

另一方面，为应付电力需求的增长，能源局也向业者征求提案，在2027年底建成一个新的联合循环燃气涡轮机，发电量至少600兆瓦，以确保我国有足够的发电能力。

2013年至2022年，我国电力需求的年均复合增长率达1.5％；其中，2020年至2022年，即疫情期间的高峰电力需求年均复合增长率达2.8％。

能源局说，随着现有和新兴电力密集型行业扩展，新加坡的高峰电力需求年均复合增长率，预计将在未来五年增加3.4％至6.5％；到了2028年，将达到9.3至11.6千兆瓦，我国届时需要额外的发电能力。

当局计划在2027年底建成一个发电量至少600兆瓦的联合循环燃气涡轮机（Combined Cycle Gas-Turbine）。新涡轮机预计2028年开始供电。

能源局为此征求提案，有兴趣的业者可上网了解更多详情，提案截止时间为2023年10月31日下午3时。

贸工部早前宣布一系列保障措施来强化我国的能源体系，包括推出中央统筹招标的方式，引导新发电厂的投资。

当局会根据预估需求，提前约五年为新的发电设施招标。为避免电供过剩，除了得标者外，其他业者不能任意建新电厂。若业者不愿意投资，或提案不合适，能源局会担起建设新设施的责任。