曾获印尼富商10万元捐助 七岁男童抗癌四年病逝

七岁男童顽强抗癌四年，岂料病情逐渐恶化，最终不敌病魔，庆祝生日两天后，家人忍痛拔管。

癌童吴泓昌三岁被发现患上急性淋巴细胞性血癌，家人得知可通过嵌合抗原受体修饰T细胞（Chimeric antigen receptor T-cells，简称CART）疗法抵抗癌细胞后，2021年带他从马国来到新加坡国大医院接受治疗。

《新明日报》去年报道，在社会各界协助下，吴泓昌得以接受父亲吴乃泷（43岁）捐出的骨髓，去年6月完成移植，岂料他去年12月复检时发现，30%癌细胞复发，得再度入院救治。

吴乃泷星期二（8月1日）告诉记者，由于CART疗法需要时间准备，儿子期间通过化疗抑制癌细胞的生长，今年6月24日因发高烧入院。

7月6日，儿子开始CART疗法，最初情况非常乐观，但后来儿子口腔相信因长牙关系，造成细菌感染，导致牙龈和舌头肿胀。

医生担心会影响呼吸道，加上儿子抵抗力低，在16日让儿子转入了儿童加护病房，开始使用呼吸机。

吴乃泷透露，细菌感染损伤了儿子的肺部功能，即使后期细菌已经清除，癌细胞已大幅度减少，肺功能仍无法恢复。

“医生说儿子几乎没有免疫力，情况也不太乐观，但还有多两天就是儿子生日，所以我们求医生维持情况几天。”

一家人在25日为儿子庆祝生日后，隔日发现他肺部积水越发严重，医生建议他们做好准备做出决定。

吴乃泷说，27日中午，仪器显示儿子氧气指数跌入危险水平，医生查看发现他的瞳孔反应缓慢，相信脑部缺氧，家人忍痛决定拔管，让儿子舒服地离开。

“最感动的是，曾经照顾过他的数十名医生护士都陆续前来跟他告别，我们一家当然很伤心，毕竟一开始我们都认为抗癌很有机会。这是意料之外的事情。”

当天下午他们便安排遗体运回吉隆坡，昨日已完成火化，今天吴乃泷会着手处理骨灰事宜。

富商翁俊民接噩耗感痛心

印尼富商翁俊民得知男童逝世，对于未能给予更多帮助倍感难过。

翁俊民早前上门拜访吴泓昌。（档案照片）

乐善好施的印尼国信集团创办人翁俊民去年3月曾亲自登门拜访，并告诉男童：“别担心，阿公帮你”，之后送上10万元支票助吴泓昌进行骨髓移植手术。

翁俊民星期一（7月31日）受访时说，去年自己过生日时，吴乃泷还带着儿子向他祝贺，事后曾因医药费联系过一次，但后续就没再联系。

得知吴泓昌去世的消息，他倍感痛心，也愧疚得反复自问，他当时是不是还可以做得更多去帮助吴泓昌。

完整报道，请翻阅2023年8月1日的《新明日报》。