就易华仁被调查陈川仁辞职 李总理星期三在国会发表声明

交通部长易华仁涉贪污调查局调查、国会议长和议员因婚外情辞职等事件，考验执政党和政府。国会星期三（8月2日）上午11时复会时，李显龙总理将发表声明回应。

根据星期二（1日）发布的国会议程，有12名朝野议员就易华仁协助贪污调查局调查一事，提出18道口头询问。

其中八道来自人民行动党议员陈有明医生、黄文鸿、祖安清心、安迪、叶汉荣和周凯年。六道来自工人党议员蔡庆威、严燕松、何廷儒和陈立峰。其余四道来自新加坡前进党非选区议员梁文辉和潘群勤。

议员的问题包括：贪污调查局揭发此案时间表、调查是否与易华仁任官职期间的行为或决定有关、政府和贪污调查局如何决定何时公开部长或政治职务者被捕消息、人们可通过哪些渠道举报贪污，以及在这次涉及易华仁的调查中，有多少人被捕等。

贪污调查局和李总理7月12日先后发文告，公布易华仁正在协助贪污调查局进行调查，李总理指示易华仁放缺席假，直至当局完成调查。

两天后，即7月14日，贪污调查局在答复媒体询问时透露，易华仁和酒店地产大亨王明星已于7月11日被捕，之后保释在外。

本次国会有四道书面询问围绕王明星被捕一事。王明星被视为把世界一级方程式赛车（F1）引进我国的推手，易华仁则负责新加坡大奖赛事务。议员的问题因此涉及我国和F1去年续约七年的详情，以及过程中是否存在利益冲突。

同月17日，国会议长陈川仁和行动党议员钟丽慧爆出婚外情事件，两人随后退党和辞去议席。口头和书面询问中没有相关问题，相信是因议员来不及向国会提呈问题，但李总理仍会在声明中回应此事。

国会议程也列入梁文辉和潘群勤针对陈川仁在国会用语失礼一事提出的动议，即要求国会重申议长必须保持独立和公平，以及国会必须是一视同仁的议事殿堂。

陈川仁已辞职。对于会否撤回动议，潘群勤7月22日受访时说，他们将在总理发表声明后决定。

国会将选新议长 九名新官委议员宣誓就职

本次国会复会，将先选出新议长。李总理7月21日已通过总理公署发文告公布，将提名马林百列集选区议员谢健平为新议长。

另外，九名新任官委议员将宣誓就职。

新加坡共和国宪法（第二修正）法案及宣誓声明与公证（远程方式）法案，将进行二读。

另有两项法案将提出一读，即移民（修正）法案，以及儿童培育共同储蓄（修正）法案。