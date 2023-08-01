旱季将至邻国火点激增 未来三个月烟霾或再现

亚细安气象中心预测，亚细安南部区域国家会在本月至10月间达到旱季顶峰。自上个月底以来，新加坡气象署已探测到邻国火点数量激增。受访学者认为，视火点的情况和风向，我国在接下来三个月很可能会出现烟霾。

位于亚细安南部的国家包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚、文莱和泰国南部。

亚细安气象中心星期二（8月1日）发布最新季度预测说，西南季风在7月增强，预计8月至10月，仍有一大部分时间会受西南季风影响。

“由于季风雨带主要分布在亚细安北部，因此西南季风季节的气候特点是亚细安北部多雨，南部天气则较干燥。今年8月至10月，预计亚细安南部大部分地区，出现低于正常水平降雨量的可能性会增加。”

此外，两个会导致亚细安南部天气变得更干燥的气候现象也可能同时出现。厄尔尼诺现象预计会在这三个月内增强，印度洋双极现象（Indian Ocean Dipole）则可能在接下来几个月进入正极阶段。

亚细安气象中心因此预测，亚细安南部区域会在未来三个月达到旱季顶峰，并持续到至少10月。长时间干燥的天气或增加跨境烟霾的风险。

气象署：是否受跨境烟霾影响 取决于附近地区火点情况

新加坡气象署回复《联合早报》询问时说，自6月以来，亚细安南部的火点逐渐增加。到了7月底，火点数量激增，它们主要集中在印尼加里曼丹。虽然西加里曼丹的火点群冒出烟雾，但目前为止，“较靠近新加坡的地区，尚未探测到显著的火点”。

气象署说，我国在8月至10月间，有多大可能会受跨境烟霾影响，取决于周边临近地区的火点情况，以及是否有东南风或西南风把烟雾吹向新加坡。

新加坡国立大学遥感与影像处理中心通过使用高清卫星图像，协助气象署监控我国周边地区的火点。

专家：新加坡受烟霾影响概率很高

遥感中心首席研究员廖泗津博士受访时说，或许是因为近来区域天气潮湿，中心没有从卫星图像中发现任何显著的火点。火势变猛需要一些时间，所以预计至少在接下来几天，本地没有立即出现跨境雾霾的风险。

针对亚细安气象中心拉响旱季警报，廖泗津博士说，据往年观察，影响我国的烟霾，主要来自印尼苏门答腊和加里曼丹的火患，尤其是廖内省、占碑省、南苏门答腊省和西加里曼丹省。

由于低降雨量也可能影响南苏门答腊和西加里曼丹，他因此认为：“视周边地区火患的情况，新加坡受烟霾影响的概率很高。”

世界气候研究计划亚澳季风工作组联合主席许智扬博士说，西南季风季节期间，亚细安南部高温、少雨，意味着一旦烧芭活动引起林火，火势失控的可能性将提高。当风从南面吹来时，附近苏门答腊火患造成的烟雾就会飘向新加坡和西马。

每年都会发布烟霾展望报告的本地智库新加坡国际事务研究所告诉本报，虽然目前多数的火点都离我国很远，但是情况可能改变。本地近来潮湿的天气是暂时的，旱季即将开始且会比以往持续得更久。视风向而定，新加坡和其他邻近城市都可能出现烟霾。

由国家环境局领导的政府跨部门烟霾行动小组，已着手检讨和准备应对措施。