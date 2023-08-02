去年社区关怀计划中短期援助约7.5万份申请 比疫情高峰期略少

社区关怀计划在2022年收到约7万5000份中短期援助申请，比2020年和2021年冠病疫情暴发高峰期间分别约8万份和8万2000份略少，但仍比2019年疫情前的6万1000份申请来得多。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（8月2日）在国会回复议员的口头询问时也透露，2023年1月至6月的中短期援助申请，比去年同期略少。

马善高说，过去三年来，申请社区关怀计划（ComCare）不成功，最常见的原因是申请者被评估为有足够的收入或经济支援应付基本生活开销。其他原因包括有些人为申请其他援助项目而取消原本的申请，或没有提呈相关文件，导致社会服务中心无法对申请进行评估。

社区关怀计划7月17日起已放宽中短期援助申请条件，不再考虑家庭总月入，而是评估家庭人均月入，家庭人均收入基准（benchmark）从之前不超过650元，上调至不超过800元。

针对议员询问能否让哪些家庭人均收入介于650元至800元，而在过去一两年未申请到援助的人也能受益，马善高强调，家庭人均收入基准不是硬性标准。

马善高说，家庭人均收入不超过基准，不代表可自动获得援助。申请是否通过，取决于社服中心的全面评估。除了家庭收入，申请者有多少储蓄，以及是否有家庭支持也列入考量。

这意味着即使申请者不符合条件，也就是家庭人均收入超出基准，只要收入无法应付基本生活需求，也可获得中短期援助。

马善高说：“这也就是为什么我们强调，中短期援助的家庭人均收入基准不是硬性标准。上述家庭如果到社服中心申请社区关怀计划，不会被拒绝。”

至于最新调整生效后，受益者会增加多少，马善高说，由于收入基准不是用来评估能否获得中短期援助的标准，政府也不会用它来预估未来受益者人数或援助额。