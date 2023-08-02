反对党领袖呼吁总理委任道德顾问

反对党领袖毕丹星在国会“翻旧账”，指本届政府行为有缺失，建议总理考虑委任道德顾问，来面对当前政府和政治治理的复杂状况。

毕丹星星期三（8月2日）重提几个已在国会辩论过的课题，包括李总理未提及贪污调查局参与黑白洋房事件调查、易华仁被贪污调查局逮捕、以及更早之前有关警方有权索取合力追踪（TraceTogether）数据，用作刑事调查。

毕丹星说：“总理上个月在国会说自己须制定道德和正确的标准，人民行动党政府不需要道德顾问。有鉴于这届人民行动党政府的行为模式，尤其当涉及潜在的尴尬情况，我希望总理重新考虑这点。面对当前政府和政治治理的复杂性，我提议总理考虑委任道德顾问。”

毕丹星也引述7月17日记者会内容，说李总理在解释他对陈川仁和前议长柏默的不同处置方式时，提到敏感事件要采取敏感的处理方式。



毕丹星说：“然而，行动党是否有选择地施行这些标准，要新加坡人在行动党议员犯错时，把行动党往最好的方面想，而当反对党试图提出同样观点时却大声抗议？”



他说，当工人党前议员辣玉莎向工人党领导透露自己是强奸受害者时，国会特权委员会并没有接受工人党以处理这类事件所须的敏感度，作为延误处理事件的解释。



毕丹星说：“总理在向国会反对党领袖说教，谈儒家伦理、道德与羞耻时，连眼皮都没眨一下，虽然他当时已知道议长陈川仁和议员钟丽慧之间的婚外情。”



李总理回应说，辣玉莎一事涉及许多课题，这些课题已在国会特权委员会上充分辩论，委员会也将进一步的问题记录和报告给警方调查。他因此会交由警方追查此事。

毕丹星之后再度起身，强调他点出的是，总理认为应敏感处理陈川仁婚外情，但在辣玉莎事件中，行动党在处理一个自称被强奸的人时没有展现出敏感度。

尚穆根指毕丹星言论具误导性

内政部长兼律政部长尚穆根随后指毕丹星的话具误导性。他说，毕丹星口口声声说要敏感地处事，但正是毕丹星坚持要委员会记录下辣玉莎被强奸，还提及她的心理健康问题，反倒是委员会提醒他改用“性侵”一词。

尚穆根也说，辣玉莎事件无关强奸或性侵，而是她在国会撒谎和重复谎言，以及她称毕丹星让她把谎言“带进坟墓”。

尚穆根说，辣玉莎在国会撒谎是严重的事，因此她必须离开国会。

主管智慧国计划的外交部长维文医生则重申，他是在公众提醒下发现警方有权索取合理追踪数据，并为此彻夜努力思索补救措施。

他对毕丹星说：“我反对你如此形容和利用早已在国会解决的一场旧辩论，来指政府拖延、搪塞和混淆。”