2019年至2021年间 入辅育所少年少女十五六岁者占多数

在新加坡，16岁以下者若罪成，可能会被送入少男或少女辅育所。2019年至2021年间，本地被判入辅育所的青少年以15岁至16岁者居多。

根据社会及家庭发展部网站上的数据，2019年至2021年间，因犯案而被送入少男辅育所的男生共有191人，而被送入少女辅育所的女生则是19人，比男生少90％。

除了收纳犯案的青少年，辅育所也相当于收容所，接收那些不受父母控制、需要关照和保护的青少年。

在少男辅育所担任资深少年指导官的陈汉宗（28岁）说，入住者得在特定时间上课和睡觉等，指导官会按照三个时段轮班为少年提供全天候的照顾和指导。

评估少年心理状态 再制定干预计划

陈汉宗说，任何少年在送入辅育所时都须接受心理评估，有助于评估他们的再犯率，并制定他们须参与的干预计划的目标。

评估报告经分析后，少年们会被安排参与不同的干预计划，包括一般技能计划，或预防暴力计划，而有创伤、情绪障碍等特别需要的少年，也会获得心理支持。

其中，预防暴力计划一般需要30次至38次干预环节，参与者主要是被评估为再犯率高的暴力少年，以此找出和解决促使他们使用暴力的导因，包括受损友影响、缺乏判断、情绪调节或沟通问题等。

没有暴力问题的少年则参与一般技能计划，一般需要19次至22次干预环节，帮助改善少年的反社会态度、情绪调节技巧、问题解决能力，以及对于同侪压力和对受害者造成伤害的敏感度等。

陈汉宗说，指导官、社会工作者和心理学家会采用“优势法”，发掘并帮助少年发挥自己的长处，降低他们再犯的风险。

“在与少年接触时，我们会采取询问、不评判的立场，在与少年建立关系后，再引导他们学习管理自己的行为，因为唯有双方产生信任后，才能有效地帮助他们改造。”

陈汉宗与其他工作人员也会与少年的家人密切合作，为他们重新融入社会做好准备。

谈及印象深刻的个案，他说一名少年曾抱怨祖母在探视时一直唠叨，但少年其实深知祖母是出于在乎和关爱。“少年让我意识到每一次的对话都很重要，因为有可能会改变一个人，这也推动我继续从事这一行。”