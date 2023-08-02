交通部长易华仁今年7月11日被贪污调查局逮捕后，很快就被李显龙总理暂停了内阁职务，他负责的西海岸集选区基层事务，也由别人暂代。即便如此，易华仁每月仍可获得8500元的薪水，以及照旧领取议员津贴。

一个不工作的部长、没为选民服务的议员，为何不停薪，每月工资还高过一般打工族？

李显龙总理星期三（8月2日）在国会发表部长声明，并解答朝野议员对交通部长易华仁被贪污调查调查，以及前国会议长陈川仁和前议员钟丽慧婚外情事件的疑虑。（Gov.sg视频截图）

停职为什么还有钱拿？

新加坡前进党非选区议员潘群勤问李总理，易华仁为什么不是放无薪假？她说，部长不是低薪工友，就算没了这笔薪水也不会无法过活。

总理说，这是他作为总理必须做的判断。“我必须公平地对待涉事的部长，同时为政府和纳税人做正确的事。他正在接受调查，这不是一件小事。他还没有被定罪，甚至还未被控。如果我说：‘你不能领任何薪水’，这公平吗？我想是不公平的。”

要如何处置被停职的政治职务者？总理说，这没有先例，而牵涉到部长的案件少之又少，他因此参考了公共服务的做法。

根据过去的报道，2012年，中央肃毒局前局长黄文艺，以及前民防总监林新邦在接受贪污调查局调查期间被停职，两人当时都领取部分薪水。

为什么是8500元？

针对交通部长易华仁在停职期间仍能领取薪水，李总理（图）认为，这是比较公平的处理方式，是参考了公共服务的做法。（Gov.sg视频截图）

这8500元并非凭空捏来的数字，是李总理经过仔细考虑后决定的。

李总理回答议员安迪（碧山—大巴窑集选区）的提问时说，在易华仁被定罪前，照理说可以假设对方是无罪的，能在放假期间继续领取全薪，直到事情了结为止。另一个做法是直接判易华仁“出局”，但他认为那么做是不公平的，因为调查还没结束，不该未审先判。

“怎么做才是公平的？公共服务处理这类情况的方式是，先暂停这个人的职务，让他领半薪，直到事情了结。这半薪设有上限和下限。”

他也透露，8500元大约在上限，而这远比易华仁一半的月薪来得少。

政治职位的薪金上一次检讨是在2012年，目前一名初级部长的年薪是110万元。易华仁应该已不是初级部长。

按公共服务的规定，若涉及违纪的公务员在接受调查后，不被解雇或无需接受任何纪律处分，他可以领回之前没有领取的薪水。若最终被判有罪，则不能再领薪，并须面对其他后果。

还能领议员津贴？

部长薪水和议员津贴是两回事，是否停止发放议员津贴，不由得总理决定。

李总理回答工人党议员陈立峰（后港区）的问题时说，如果要停发议员津贴，必须通过国会发起动议暂停议员职务，而国会目前并没有那么做。在过往的其他案件中，国会也不曾那么做。

根据国会（特权、豁免和权力）法令，一旦议员被暂停职务，他在停职期间不能领取任何薪水或津贴。

国会议员一年的津贴是初级部长年薪的17.5％，相当于19万2500元。

为什么被调查还能见他国政要？

Pleased to catch up with Johor Menteri Besar Onn Hafiz Ghazi. We had a fruitful working discussion over a good local... Posted by S Iswaran on Friday, July 7, 2023

5月29日，李总理得知贪污调查局在调查另一起案件时，发现与易华仁有关的资料。7月5日，贪污调查局局长寻求总理同意，对易华仁展开正式调查，并在隔日获总理首肯。贪污调查局同月11日正式开始调查。

而易华仁曾在7月8日在脸书上贴文，上传他和柔佛州务大臣翁哈菲兹一起吃早餐的照片。

前进党非选区议员梁文辉问总理，既然早就知道易华仁的事，为什么还允许他代表新加坡与柔佛州务大臣见面。

李总理说：“我想人们应该了解现实情况。现在出现了一些资料，贪污调查局正暗地里调查一名部长，并把事情告诉身为总理的我，难道我应该马上告诉这名部长，‘贪污调查局在偷偷地调查你，小心一点’。这太荒谬了。”

总理也说，若马上叫易华仁放缺席假，他又该给什么理由？因此他能做的，是确保易华仁继续工作的这段期间，不会添麻烦或把洞越挖越深。

贪污调查局到底该对谁负责？

交通部长易华仁7月18日早上被拍到进入贪污调查局。 （档案照片）

贪污调查局把调查易华仁一事上报李总理，好些议员询问，如果总理和总统都不批准调查，那事情是否就此不了了之。

李总理说：“贪污调查局会向某个人报告，它必须向某个人报告，它总不能向神报告。那它要向谁报告？”

总理认为，问题的根源是人们质疑负责监督审判者的人，但总是得有人做主，而在新加坡，主政的人是总理，若总理也受牵连，那新加坡就完蛋了。正因为如此，我国采取的是双钥匙制度，当总理阻止贪污调查局查案时，局长可以绕过总理寻求总统批准。

总理说：“这是否就万无一失？不是。因为总理可能贪污，总统也会犯错，但这是人类可以设计的最好的、有效的制度。前提是你必须委任诚实的人来负责，这是制度在我国运作的方式。”