缓解丧儿丧夫之痛 老板娘重开炸香蕉档

樟宜村著名万星炸香蕉档口老板因心脏病旧疾与世长辞，儿子18个月前也因心脏病骤然离世，但双重打击没击垮遗孀，她将于星期五（8月4日）重新开业。

樟宜村小贩中心的万星炸香蕉摊主陈富枝（79岁）之前因心脏问题而入院，抢救两天后因情况严重，于7月25日离世。

《新明日报》记者联系遗孀李瑞英（78岁）时，她说当时在医生的建议下决定放弃抢救：“他本身就有心脏病病史，常年来都有用药物控制病情，但当时用了很强的药都没有用，所以决定放弃治疗。”

去年2月，陈富枝和李瑞英的49岁儿子也因突发心脏病在睡梦中过世。当时李瑞英入房叫醒儿子，却发现儿子的手冰冷，且非常僵硬，随即拨电叫救护车，后来医护人员当场宣告儿子死亡。

时隔才18个月，丈夫陈富枝也因心脏病骤然离世，李瑞英感到无奈，但也只能接受现实。

“没办法，医生尽力了也救不回。”

两位至亲相继离世，双重打击并没有击垮李瑞英。她受访时说，星期五将重新开档。

“不能休息太久，怕之后更难请员工，而且我知道有很多老顾客在等。”

她说，想要快点开档，保持生活忙碌，缓解丧夫丧子之痛。李瑞英接下来会缩短营业时间，一周工作四天，从早上10时至傍晚6时开档，星期一和星期四休息，星期三则不定时休息。

完整报道，请翻阅2023年8月3日的《新明日报》。