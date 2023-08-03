为不扰民曾往衣柜里吹奏 钻研唢呐30年乐此不疲

13岁被分配到学校华乐团吹唢呐时一窍不通，天天在家练习，为了不打扰邻居还曾往衣柜里吹奏。黄毓博（45岁，银行执行董事）30多年来一心钻研，尽管忙于工作和家庭仍活跃演奏，在音乐技巧和表达方面不断自我挑战。

黄毓博在1991年升入德明政府中学时，和所有中一新生一样要选择课外活动。尽管从没接触过华乐，他被学长学姐的分享和演奏吸引，决定加入华乐团。他起初钟意学笛子，但后来被分配到了唢呐。

刚开始学吹奏时，黄毓博一窍不通，指导老师让他听磁带了解唢呐的音色，再从基本功慢慢练起。他很快投入其中，乐此不疲地天天练习。为减少对邻居的干扰，黄毓博曾往衣柜里吹唢呐减弱声量，现在回想起这些都是美好的回忆。

“德明华乐团当时是本地水平最高的学生乐团，我们也因此对自己的要求很高，努力练习把它传承下去。”

黄毓博说，即使期间没有指导老师，团员们还是会自觉地练习，学长学姐也会抽空回去帮忙排练。团员们同甘共苦，一起练习期间也培养出深厚的感情。他记得，大家星期六在排练一整天后会一起吃饭打球到夜晚。

即使已毕业多年，黄毓博仍十分投入德明华乐团的活动，今年更是组织了80名校友同台演出，欢庆华乐团50周年。这80人的年龄横跨超过40年，有些已经好久没有演奏了。所有人聚在学校华乐室一起排练时，连乐团指挥郑朝吉老师都难掩心中感慨，一遍遍环顾着昔日的音乐青年们。

黄毓博也陆续参与了新加坡广播局华乐团（现为狮城华乐团）、新加坡国家青年华乐团以及其他独立乐队的演出，虽不是专业演奏家，但几乎把本地的华乐圈子跑了个遍。

尽管忙于工作和家庭，黄毓博仍会找时间练习，并特意选难度较高的曲目演奏，精益求精。“现在我都是一小节一小节地琢磨细节，挑战自己的音乐技巧和表达能力。”