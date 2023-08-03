女友和母亲朋友都受害 男子四年骗近200万元被判监

一名男子以各种手段到处行骗，四年多内骗走近200万元，其中包括他趁女友不在新加坡期间，装出中国口音的女声联络银行，骗得银行发放替代转款卡，他再分225次偷偷提取女友户头内的款项。

另外，他也谎称自己因破产，导致处理豪宅交易所得的500万元中介费被当局扣押，为此要求母亲的60岁朋友借钱给他；朋友不疑有他，前后借出百万余元给男子，如今未拿回分文。

现年37岁的被告陈永杰一共面对61项欺骗、偷窃和抵触滥用电脑与网络安全法令的控状。他在国家法院认罪后，星期四（8月3日）被判坐牢九年又五个月。

控方在判刑陈词中指出，被告是一名连环骗子，以不同手段欺骗数名受害人，涉案金额近200万元；其中一些受害人被骗走几十万元的血汗钱，至今被告仍未对他们做出补偿。

42岁的中国籍女子高慧是其中一名受害人，案发时她与被告是男女朋友关系。根据案情，2015年，高慧把她的银行转账卡密码告诉被告，被告也趁女友提款时，偷瞄到她当时户头内有30万元存款。

被告于是心生歹念，计划偷用女友的钱。他趁女友睡觉时从她手袋取出转账卡，然后到自动提款机提款，每次提取1000元，之后再把提款卡悄悄放回原位。

有一次，被告趁女友回返中国期间联络银行，他装出中国口音的女性声音，欺骗银行职员“她”遗失转账卡，须补发一张。2015年11月至隔年9月之间，被告225次使用替代卡提钱，前后提取约20万元。他也曾23次把女友存款转到自己的户头，金额为10万9500元，以及用女友的转款卡来支付各种消费。

另一名受害人是60岁妇女黄桂娥，她与被告的母亲是朋友。2016年间，缺钱的被告要求母亲帮他“找钱”，他让母亲告诉黄桂娥，他刚完成一项升涛湾豪宅交易，原本赚得500万元的佣金，但这笔钱却因为他是破产人士而被当局扣押。

被告通过母亲建议黄桂娥借钱给他，让他脱离穷籍，如此一来他之后就能把佣金拿到手。被告以此谎言，多次骗黄桂娥借钱给他；为了帮助被告，黄桂娥甚至向其他朋友借钱，她前后一共借出103万余元给被告。被告把黄桂娥的钱都花光，至今未对她做出任何补偿。

被告也谎称能提供高达15％至20％利润的投资机会，骗得一名男子把52万4020元交给他投资，但其实被告根本没有这样的投资项目。（人名译音）