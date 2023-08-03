警方加强保卫海陆安全 国庆庆典周围部署超过2000警员

还有不到一周就是国庆日了，新加坡警察部队国庆当天将派出2000多名警员到政府大厦前大草场附近巡逻，并首次在国庆庆典出入口处设置指示牌和引导灯，提升夜间能见度，以更好控管和疏散人潮。

为欢庆新加坡独立58年，今年的国庆庆典重回政府大厦前大草场举行，约2万7000名公众将齐聚在这个别具意义的地点为国家庆生。

《联合早报》记者日前在警方安排下到大草场周围了解当局为今年庆典的部署安排，这包括首次在政府大厦地铁站周围出入口处的地面上放置多个引导灯，照亮道路的同时，也指引公众在庆典后前往政府大厦地铁站。

警方也首次在新加坡河一带和日据时期死难人民纪念碑公园周围部署LED告示牌，为公众指路到附近的地铁站。因为这些地点晚上照明不足，告示牌能更好地指引公众前往附近的地铁站。

设多功能监控系统 实时传达拥堵情况

当局在大草场周围设置了有电眼及播报功能的多功能监控系统，显示屏可提供指示，并装有红蓝警示灯，如果有路段出现人潮拥堵情况，系统可播放相关信息实时传达给现场公众。

警方也沿用去年曾在不同节日使用的线上实时地图Crowd@MarinaBay，国庆日下午1时30分至晚上10时，公众可查看人潮状况或临时关闭的区域。

公众可上网go.gov.sg/crowd-at-marina-bay，或用手机扫描放置在现场周围一带的QR码看板，查看实时地图。

新加坡警察部队行动局助理局长（重大保安活动）林德福警监说，政府大厦前大草场是个具有挑战性的地点，须进行多方协调。“为确保人潮疏散过程顺利和安全，警方使用新的LED指示牌，以及增设指示灯引导公众前往地铁站。”

当局今年将部署2000名来自各警署、警察海岸卫队、交通警局、警察特别行动指挥处以及辜加警察团等单位的警员在国庆典礼周围，保卫陆地与海域安全。此外，辅警、新加坡民防部队、新加坡武装部队、卫生部人员也会协助警方及时应对突发状况。

呼吁公众尽早到场安检 不可携带或使用无人机

在进入大草场的所有入口将设置X光扫描机和安检门，所有公众都须接受检查。附近道路会设置路障，当局也提醒公众不可携带或使用任何无人机。

观看国庆庆典的公众应尽早到场接受安检，并尽量避免携带太多个人物品，以便更快通过安检。

从8月9日凌晨2时起到10日早上8时之间，在政府大厦前大草场周围的不同路段，部分车道或整个路段将关闭。警方呼吁驾车者避开这些路段，公众应乘搭公共交通工具前往。

警方指出，为了更好管控人潮，滨海湾周围的一些地铁站出入口处将关闭。倘若人潮过于拥挤，一些地铁列车可能不在受影响的地铁站停靠。

在庆典结束后，政府大厦前大草场和滨海湾周围预计将有大批公众离开，警方提醒公众散场时要有耐心，并遵从现场警员或武装部队人员的指示。