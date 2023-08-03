收集大量雨水和淡化海水业者 2025年起须缴税

收集大量雨水和自行淡化海水，以供自用或出售的私人供水商，从2025年起须跟一般向公用事业局购水的消费者一样，缴付污水处理税和耗水税。

这些业者目前无须为所采集的水缴税。公用局会分两个阶段落实这项措施，2025年先收取50％的税额，2026年起征收全额。

新条例将影响所有自行淡化海水，以及雨水储存容量超过350立方米的业者，这包括乡村俱乐部、高尔夫球场和工业厂房。安装于组屋区、民众俱乐部和学校等处的雨水收集箱容量一般较小，不在新条例的管制范围。

350立方米相等于35万公升，或约2万6000个家用水桶的容量。私人供水商指的是获得公用局批准，可以收集雨水或淡化海水的业者。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期四（8月3日）为公用事业（修正）法案提出二读时宣布这项消息。修订法案将让公用事业局有效地管理用水需求，并确保它能长期应付水供需求，满足人民和经济的需要。

许宝琨说，目前本地有一个小规模的私人供水领域，这个领域的供水量约占我国总用水量的1％。近年来，公用局接获的申请数量增加，更多业者希望通过收集雨水或淡化海水，来生产非饮用水供自己使用或出售。

自2013年以来，收集大量雨水的业者已增加两倍，预计还会增加。

公用局须维持充足的水 供业者急需时备用

许宝琨说，私人供水商的存在虽然能善加利用水资源，但要确保我国整体的水供能力，公用局仍须维持充足的备用容量，以便在私人供水商的水供受到干扰时，能在短时间内增加供应。例如，遇上旱季，收集雨水的业者就会转向公用局购水。

此外，公用局也必须维持污水网络和供水回收厂，来收集和处理私人供水商和他们的客户使用过的水。

许宝琨说：“有鉴于此，同样的节水原则也适用于私人供水商，它们也应该为维持全国污水回收系统做出贡献，就像其他用水的人一样。我们须要确保私人水供的增长是可持续的。”

新条例规定，收集大量雨水和淡化海水自用或出售的私人供水商，都必须支付污水处理税（Waterborne Tax，前称污水处理费）。出售淡化海水的业者也须另付耗水税（Water Conservation Tax）。

根据现有的价格，污水处理税是每立方米（相等于1000公升）9角2分。耗水税的金额视顾客而定，卖水给非船运业顾客，每立方米征收6角1分；卖给船运业顾客则是9角6分。

以一个每月收集350立方米雨水来灌溉草坪的高尔夫球场为例，业者从2025年起，每月必须支付161元的污水处理税，到了2026年则增至322元。业者无须支付耗水税。

本地共有约300个私人供水商。这当中多数以小规模的方式收集雨水，包括组屋区和学校，它们所收集的雨水只占私人水供的两成。收集大量雨水的业者数量虽少，却占私人水供的八成。

这项法案已在星期四通过。国会已经休会。