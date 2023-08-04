找杨荣文当推荐人 黄国松提交总统候选人合格申请　

有意参选总统的黄国松，已提交候选人合格证书的申请表格，前外交部长杨荣文是他的“品行推荐人”之一。

黄国松是新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官，也是投资管理公司Avanda执行主席。他星期四（8月3日）晚间8时走访潮州八邑会馆时向媒体证实，他已在星期三提交总统候选人合格证书的申请表格。

根据表格要求，有意参选者须注明三位品行推荐人（character reference），而黄国松找来的三人，包括杨荣文。黄国松不愿透露另外两人的身份。

杨荣文星期三（8月2日）率先在脸书贴出一张照片，是他与妻子梁利平，以及黄国松和未婚妻刘以真四人的合影。

杨荣文在贴文中说，是“老朋友和同事”黄国松邀他共进晚餐。他也提到，自己早前曾告诉黄国松，不会参与任何与来届总统选举有关的竞选活动，但很荣幸能成为黄国松的其中一位品行推荐人。杨荣文星期四接受《联合早报》询问时，不愿进一步置评。

Hosted to a pleasant dinner by old friend and colleague, Ng Kok Song, and his fiancé, Sybil Lau. I told him earlier that... Posted by George Yeo on Wednesday, August 2, 2023

黄国松指出，杨荣文愿意推荐他，是基于过去的“同事”和“老朋友”的关系。杨荣文和黄国松都曾在财政部任职；黄国松担任投资分析员，杨荣文则是政务部长。

另一方面，已提交总统候选人合格证书申请的职总英康前总裁陈钦亮，日前提到如果他当选，希望与政府合作，解决人民的生活成本和住房等问题。对此，黄国松说：“作为总统候选人，我们必须非常清楚总统的权力是什么，总统没有行政权。”

他指出，总统的权力是当政府制定的开支预算，涉及或动用到国家储备金时，有权否决或调整预算。

黄国松：总统有责任保护新加坡三大财富

黄国松认为，国家储备得花在对的地方，比如教育、社会福利和医疗系统。新加坡必须为充满变数的未来做好准备，如下一波疫情、金融危机和中美关系等。

在他看来，总统有责任保护新加坡的三大财富：国家储备金、融洽的多元种族社会，以及良好的政府和行政管理制度，吸引外国公司到新加坡投资。

黄国松说，我国的社会稳定和政治稳定有目共睹，并且受国际赞誉，然而他觉得还可以做得更好，尤其在多元种族互相扶持上。他也希望靠自己的力量，缩小社会的不平等。

黄国松走访潮州八邑会馆，由会长吴木兴接待，并与会馆成员进行踊跃交流。他也在现场赠送会馆一幅由未婚妻刘以真亲手绘制的马匹画作，作为祝福，寓意“老马识途”。