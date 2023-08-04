组屋楼下设灵堂 摆近百电子花圈

蔡厝港组屋楼下设灵堂，丧家被指违规，附近摆有上百个电子花圈。死者儿子指七旬父亲生前热衷庙宇活动，交游广阔，花圈由吊唁的亲友所赠送，难推辞。

根据环境局电子花圈的规定，一场丧礼上只允许摆放不超过10个电子花圈，包括一个充气物。

电子花圈不能超过2.6米高和1.5米宽，充气物则不能超过四米长、一米宽和3.2米高；不能阻挡人或车子；且晚上10时到隔天早上7时，不允许安装或拆除，也不能亮灯。

然而，《新明日报》记者日前接获读者通报，指德惠道第7座组屋楼下的灵堂，四周摆有上百个电子花圈，违反条规。

记者星期四（8月3日）走访现场，发现灵堂外的草坪和走道旁，有约92个电子花圈，灵堂内则有约10个电子花圈，丧礼场面盛大。

不过，据观察，户外的电子花圈只有其中八个亮着灯，剩下的都未开电源。

死者蔡来荣的儿子（48岁，私召车司机）受访时解释，由于父亲年轻时便热衷庙宇活动，结交了许多好友，生前还是蔡厝港斗母宫的资深理事，电子花圈都是亲友们送过来表心意的，家属难推辞。

蔡先生说：“我们也没想到会送来那么多，我知道当局的规定，也预料到会被投诉，但人家送来，我不可能叫他们不要送或是拿回去，这样没礼貌。”

为了减少对邻居的影响，他指电子花圈每天只亮灯数小时，也没阻碍走道、没制造噪音，希望街坊能谅解。

“若真有打扰居民，也请他们见谅，灵堂只摆放五天，我们希望父亲好好走完最后一程。我父亲爱热闹，这也代表他受敬重，才会送来那么多花圈。”

完整报道，请翻阅2023年8月4日的《新明日报》。